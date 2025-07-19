Дэвид Хэй поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, легенда бокса рассказал, как британский боксер может одолеть украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также "Пример для всех": звезда сборной Украины выразил уважение Усику за деятельность вне ринга

Как Дюбуа может победить Усика?

Дэвид Хэй предостерег Даниэля Дюбуа перед реваншем против Александра Усика. Легенда бокса отметил, что "Динамит" не должен повторять своих ошибок и ошибок Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Хэй отметил, что неважно, какой набор навыков имеет Даниэль Дюбуа, он должен работать в ринге постоянно – каждую секунду. Тогда боксер сможет выиграть большинство раундов.

Фьюри и Эй Джею надо было работать так же упорно, как работал Дерек (Чисора), например, не экономя энергию при ударах и не прыгая по рингу, чтобы попасть в ту боксерскую зону, в которой Усик является мастером. Я думаю, что они могли бы выиграть еще два-три раунда, и этого было бы достаточно для победы в бою

– сказал Хэй.

Легенда бокса также объяснил, чего нужно избегать Даниэлю Дюбуа в поединке против Александра Усика. Дэвид Хэй заявил, что британский боксер не должен играть по правилам украинского чемпиона.

Усик настолько технически одаренный, что Дюбуа не показал ему ничего такого, чего бы он не видел раньше. Он был под полным контролем со стороны Усика, – добавил Хэй.

Важно. Вечер бокса в Лондоне стартует сегодня в 19:30 по киевскому времени. Реванш Усик – Дюбуа запланирован не ранее 23:30 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, что будет, если Александр Усик проиграет Даниэлю Дюбуа в реванше. Существует несколько вариантов развития событий в случае поражения украинского боксера.