Реванш Усик – Дюбуа: анонс бою за абсолютне чемпіонство

Український боксер Олександр Усик втретє у своїй кар'єрі битиметься за звання абсолютного чемпіона. Його суперником у бою-реванші буде володар титулу IBF британець Даніель Дюбуа.

Перший поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа завершився перемогою українського боксера. Амбітний британець, окрилений тріумфом над Ентоні Джошуа, збирається взяти реванш та забрати усі пояси. 24 Канал зібрав найважливіше, що потрібно знати напередодні грандіозної битви Усик – Дюбуа.

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Де та коли відбудеться бій Усик – Дюбуа

Бій за абсолют між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться у Великій Британії. Вечір боксу прийматиме лондонський стадіон "Вемблі" у суботу, 19 липня. Очікується, що бій відвідають понад 80 тисяч глядачів.

Для українського боксера це не перший виступ на легендарній арені. У жовтні 2020 року Усик бився проти Дерека Чісори. Непростий поєдинок завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Загалом Велику Британію можна вважати фартовою для Усика. Український боксер на профі-рингу провів три поєдинки на Туманному Альбіоні. Усі вони завершилися на користь уродженця Сімферополя.

Усик та Дюбуа на "Вемблі": відео

Час початку битви за абсолют

Великий вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Спочатку у програмі боксерського шоу відбудуться поєдинки андеркарду.

У програмі заплановані поєдинки за участю українських боксерів: Владислава Сіренка проти британця Соломона Дакреса, володаря титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна з Люїсом Едмондсоном. Виставковий бій також проведе 17-річна українка Кіра Макогоненко.

Головний поєдинок вечора боксу очікується не раніше 23:30 за київським часом. Вихід на ринг Усика та Дюбуа залежатиме від завершення поєдинків андеркарду.

Хто покаже та де дивитись бій Усик – Дюбуа

В Україні офіційними правами транслятора бою Усик – Дюбуа володіє медіасервіс MEGOGO. Тож українські вболівальники матимуть змогу насолодитися яскравими поєдинками великого вечора боксу в Лондоні.

Весь андеркард, а також головний бій Усик – Дюбуа 2 буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Головний поєдинок боксерського шоу на "Вемблі" коментуватиме Володимир Кобельков. Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Бій Усик – Дюбуа 19 липня / фото з інстаграму боксера

За що битимуться Усик та Дюбуа

Олександр Усик володіє чемпіонськими титулами WBA, WBO, WBC та IBO. Ці пояси український боксер здобув у поєдинках з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Даніель Дюбуа може похизуватися лише титулом IBF, який він отримав влітку 2024 року після відмови Усика захищати титул. Річ у тім, що Олександр вже мав домовленість про реванш з Тайсоном Ф'юрі, а тому не міг провести цей бій.

Таким чином, на кону другого бою між Усиком та Дюбуа стоятимуть усі чемпіонські пояси дивізіону. Переможець стане абсолютним чемпіоном хевівейту.

Раніше Олександр вже був абсолютом у першій важкій вазі, після перемоги над Тоні Белью у 2018 році. А у 2024 році Усик сенсаційно побив Тайсона Ф'юрі та здобув звання абсолютного чемпіона у хевівейті. У разі успіху українець матиме змогу втретє заволодіти почесним статусом.

Усик вже перемагав Дюбуа / фото Getty Images

Скандальний перший поєдинок

Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть другий очний поєдинок. Перша зустріч боксерів відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві.

У п'ятому раунді Дюбуа брудним прийомом відправив Усика на канвас. Британець завдав удару нижче пояса. Рефері помітив порушення правил, а тому не став відраховувати нокаут. Олександр отримав законні хвилини на відновлення.

Дюбуа вдарив Усика забороненим ударом / фото Getty Images

Цей епізод тільки розлютив Усика. У восьмому раунді Олександр відправив Дюбуа у перший нокдаун – британець "взяв коліно". А в наступній трихвилинці змусив капітулювати. Українець здобув перемогу технічним нокаутом, захистивши свої титули.

Після бою Дюбуа постійно скаржився, що у нього вкрали перемогу. Проте усі апеляції представників британця були відхилені.

Статистика боксерів

Другий поєдинок проти Даніеля Дюбуа стане 24-м для Олександра Усика. Усі 23 попередні поєдинки (14 – нокаутом) завершилися на користь українця.

Даніель Дюбуа здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. У пасиві британця дві поразки: у 2020 році від Джо Джойса та у 2023 році від Олександра Усика.