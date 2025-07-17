Усик – Дюбуа: де і коли дивитися онлайн-трансляцію боксу в Україні

Олександр Усик зовсім скоро проведе наступний бій у Великій Британії. У пекельному реванші український чемпіон зустрінеться з Даніелем Дюбуа.

19 липня 2025 року відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Історичний бій прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні, повідомляє 24 канал.

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Хто покаже реванш Усик – Дюбуа?

Офіційним транслятором грандіозного вечора боксу у Лондоні є стримінговий сервіс DAZN. Спортивне шоу, де у запеклому мегафайті Олександр Усик зустрінеться із Даніелем Дюбуа, розпочнеться 19 липня о 19:00 за київським часом.

Трансляція реваншу Усик – Дюбуа буде доступна на території України. Медіасервіс MEGOGO покаже історичний поєдинок за "абсолют" між українським чемпіоном та британським боксером.

Файткард реваншу Усик – Дюбуа розпочнеться о 20:30 за Києвом, де у першому бою Владислав Сіренко битиметься проти Соломона Дакреса. Володимир Кобельков прокоментує грандіозний вечір боксу прямо з місця подій на "Вемблі".

Зверніть увагу! Подивитись реванш Усик – Дюбуа можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція вечора боксу у Лондоні буде доступна за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Головна подія вечора боксу, а саме реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, розпочнеться на раніше 23:30 за київським часом. За регламентом "Вемблі" спортивне шоу триватиме до 1:00 ночі (23:00 за місцевим часом).

Нагадаємо, що Олександр Усик володіє трьома головними титулами у хевівейті – WBO, WBC та WBO, тоді як у Даніеля Дюбуа чемпіонський пояс IBF. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.