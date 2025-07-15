У боксерському світі активно обговорюють реванш Усик – Дюбуа. Ветеран хевівейту Дерек Чісора назвав секрет успіху українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Який секрет успіху Усика?

Дерек Чісора заявив, що Даніеля Дюбуа не може дозволити собі те, щоб Олександр Усик змушував його працювати ногами. Тому що в українського чемпіона особливе чуття на рух.

Зі слів Чісори, Олександр Усик спочатку рухається в один бій, а потім різко змінює напрямок. А у той момент коли суперник тільки підлаштовує ноги український боксер вже влучає.

Дюбуа потрібно одразу йти вперед з першого гонгу. Але йому все одно доведеться виживати в ринзі. Бо якщо він цього не зробить – Усик його нокаутує. Варто тільки втратити концентрацію,

– сказав Чісора.

Нагадаємо, що довгоочікуваний реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Історичну битву прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Чжан Чжілей зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться за чотири дні. Зірковий боксер раптово змінив свою думку щодо того, хто переможе у поєдинку.