Наразі вся боксерська спільнота обговорює майбутній мегафайт. Своєю думкою щодо нього поділився й відомий супертяж Чжан Чжілей, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Який прогноз Чжілея на реванш Усик – Дюбуа?

Китайський гігант здивував своїм прогнозом. Раніше він не давав шансів британцю на перемогу, заявляючи, що той "не зможе ефективно битися проти Усика".

Тепер він вважає, що саме "Динаміт" стане наступним абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Раніше я був шанувальником стилю Олександра Усика. Я досі ним є, але цього разу я віддаю перевагу Даніелю Дюбуа,

– сказав Чжілей.

Зазначимо, що це буде друге очне протистояння між Усиком і Дюбуа. У першому, яке відбулося 26 серпня 2023 року, перемогу здобув українець технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

До слова. Напередодні Олександр Усик завершив тренувальний табір. Він з командою вже вирушає в Лондон, де 16 липня відбудеться перша подія медіатижня.

Нагадаємо, що напередодні прогноз на реванш Усик – Дюбуа дав Тоні Белью. Він заявив, що очікує побачити від британця те, чого ще ніхто не робив з українським чемпіоном.