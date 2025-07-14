Сейчас все боксерское сообщество обсуждает предстоящий мегафайт. Своим мнением относительно него поделился и известный супертяж Чжан Чжилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Какой прогноз Чжилея на реванш Усик – Дюбуа?

Китайский гигант удивил своим прогнозом. Ранее он не давал шансов британцу на победу, заявляя, что тот "не сможет эффективно драться против Усика".

Теперь он считает, что именно "Динамит" станет следующим абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Раньше я был поклонником стиля Александра Усика. Я до сих пор им являюсь, но на этот раз я отдаю предпочтение Даниэлю Дюбуа,

– сказал Чжилей.

Отметим, что это будет второе очное противостояние между Усиком и Дюбуа. В первом, которое состоялось 26 августа 2023 года, победу одержал украинец техническим нокаутом в девятом раунде.

К слову. Накануне Александр Усик завершил тренировочный лагерь. Он с командой уже отправляется в Лондон, где 16 июля состоится первое событие медианедели.

Напомним, что накануне прогноз на реванш Усик – Дюбуа дал Тони Беллью. Он заявил, что ожидает увидеть от британца то, чего еще никто не делал с украинским чемпионом.