Аліна Шатернікова – ексчемпіонка світу та віцепрезидент Ліги професійного боксу України. Колишня боксерка висловилась щодо реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа та розповіла про перспективи українського боксу після відходу непереможного абсолютного чемпіона на пенсію.

Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу також розповіла про Кіру Макогоненко, яка хоче стати наступною чемпіонкою світу від України, Олександра Хижняка та ветеранський бокс.

Про швидку перемогу Усика у реванші над Дюбуа

19 липня Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді реваншу на "Вемблі". Вас не здалось, що Даніель не засмутився після другої поразки від непереможного українця?

Чесно, я не рефлексувала щодо емоцій Дюбуа. Адже кайфувала від своїх особистих емоцій після перемоги, які подарував наш чемпіон Олександр Усик. Він вкотре довів, що на сьогодні є непереможним боксером у хевівейті. Для мене це було головне. Мені це було не цікаво, як себе після поразки почував Дюбуа.

Як оціните те, що реванш Усик – Дюбуа тривав лише 5 раундів? Уболівальники точно хотіли б, щоб такий великий бій тривав значно довше.

Я дивлюсь бої у різних вагових категоріях, де вистачає поєдинків, які тривають усі відведені регламентом раунди. Такого мистецтва боксу більш ніж достатньо, тому саме у реванші Усика проти Дюбуа уболівала за результат. Мені не було значення, чи буде бій нашого чемпіона триватиме усі 12 раундів, чи закінчиться достроково. Мені головне було, щоб не було жодних форс-мажорів під двобою. Мова йде про ризик, що Олександр може отримати травму по ходу бою, адже буває, що і гомілкостоп вилітає, колінні вилітають, інші проблеми можуть з'явитись раптово по ходу поєдинку. Я переживала за цей момент, а також щоб Сашко разом із усією нашою великою українською громадою вийшов із рингу переможцем.

Відеоогляд реваншу Усик – Дюбуа

Чи буде бій проти Паркера та потенційну битву із Ітаумою?

Не встиг Усик насолодитись перемогою над Дюбуа, як WBO йому вже санкціонувала бій проти Джозефа Паркера. Як гадаєте, чи відмовиться Олександр від поєдинку із Паркером заради рейтинговішого суперника для "прощального танцю"?

Мені здається, що на сьогодні Олександру не дали навіть відпочити та насолодитись неспортивним життям, як тут як тут йому висунули такі зобов'язання. Може бути два варіанти розвитку: або Усик відмовиться від цього поясу WBO, або, я розглядаю таку можливість, що реванш проти Дюбуа став останнім поєдинком Усика саме на боксерському рингу. Натомість команда Олександра веде перемовини, наприклад, щодо поєдинку, але за правилами змішаних єдиноборств. Але це особисто моє припущення, інсайдами цього цієї ситуації не володію.

Кого хотіли б побачити у суперниках Усика у прощальному бою нашого чемпіона?

Олександр вже зустрівся із усіма крутими бійцями у двох дивізіонах – крузервейті та хевівейті. Тому я б хотіла, щоб Олександр, перебуваючи на олімпі, оголосив про завершення своєї кар'єри. Я відчуваю саме так, адже добре розумію Усика. Він усе своє доросле життя постійно тренується та змагається, і так по колу. Вже хочеться, щоб він просто пожив цивільним, простим і неспортивним життям.

У ЗМІ активно приписують молодого Мозеса Ітауму у потенційні суперники Олександру Усику. Що можете сказати із цього приводу?

Не думаю, що у команді Ітауми погодяться на бій проти Усика. Якщо у тебе є діамант, то дай йому визріти, розвивай його покроково, а не кидати одразу на роздертя Усику. Це повна маячня. Якщо ви хочете, щоб ваш коментар читався, тоді обов'язково не забудьте пригадати прізвище Усика. Ваш текст нікому не буде цікавий, якщо там не буде прізвища Олександра. Тому зараз усі кому не лінь приплітають Усика, адже це гарантія, що цей коментар прочитають у світі або подивляться в інтернеті.



Мозес Ітаума / Фото Getty Images

До слова. Мозес Ітаума 16 серпня легко нокаутував вже у першому раунді 37-річного Ділліана Вайта. 20-річний британець оформив свою 13-ту поспіль перемогу на профі-рингу (11 – нокаутом). "Новому Майку Тайсону" вже пророкують велике майбутнє та наступництво Усика у хевівейті.

Чи залишиться Усик у боксі після закінчення кар'єри?

Чи буде Усик дотичним до боксу після закінчення професійної кар'єри?

Можу точно сказати, що немає жодного боксера, який би повністю відкинув бокс зі свого життя після закінчення кар'єри. Хтось продовжує тренуватись для себе, хтось починає тренерську кар'єру, хтось стає функціонером, тому Олександр сто відсотків буде дотичний до боксу. Але вже у якому статусі і роль це буде – побачимо.

Олександр розповідав, що хоче стати фермером?

Гарний приклад – Володимир Кличко. Він на сьогодні частенько стає гостем лекцій із лідерства, він класний ментор. Попри це він постійно продовжує свої тренування з боксу. Так і Сашко Усик. Він одночасно може бути фермером і приходити у боксерські зали заради тренувань.

Які шанси Усика у бою проти Пола та хто стане новим обличчям України на світовій арені?

Вже неодноразово з'являлась інформація про можливу битву Усика проти боксера-ютубера Джейка Пола, але за правилами змішаних єдиноборств. Які шанси Олександра у такому протистоянні?

Я дуже переживала, коли наш Денис Берінчик погодився на бій у лізі кулачних поєдинків. Проте саме стратегія, тактика та великий досвід боксера допоміг Денису Берінчику диктував та повністю контролювати хід такого бою. Боксер, який правильно готується може досягти успіху навіть виходячи проти таких суперників як Пол та не за правилами боксу.



Дуель поглядів Усик – Пол / Фото Getty Images

Хто може стати обличчям українського боксу на світовій арені після відходу на пенсію Усика?

Це питання водночас легке і складне. Мабуть, все ж таки складніше, адже у нас класна і яскрава збірна віком до 18 років, якщо ми говоримо про олімпійський бокс. Однак існують дуже часті випадки, коли талановиті боксери не переходять у дорослий бокс, а йдуть жити повсякденним життям – кудись працювати або навчатись. Також є чимало випадків, коли боксер показує класні результати по молодіжці чи юніорам, а переходячи в елітний дорослий бокс, просто губляться. Саме у дорослому боксі боєць відчуває зовсім інший рівень конкуренції, який є на голову вищим за юніорський чи молодіжний. Тому мені складно назвати конкретні прізвища боксерів, які можуть у найближчому майбутньому стати обличчям України в інфопросторі.

Можу сказати одне, що зараз боксерські зали досить заповнені молодими боксерами. Та й взагалі людьми, які приходять займатись боксу просто заради свого ментального і фізичного здоров'я, для того, щоб скинути стрес. Заняття із боксу дуже добре витягують людину із розпачу, особливо, коли ти не знаєш, що буде завтра. Я говорю про масове заняття боксом. Плюс можна говорити про це, як елемент крутого іміджу України та українських боксерів у світі. Це також впливає на те, що цей вид спорту у нашій країні дуже популярний.

Олександр Хижняк зазіхнув на треті Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі-2028. Що можете сказати про такий вибір українського боксера?

За Хижняком будемо спостерігати. Так розумію, що у цьому році він не виступає, а відпочиває. Свій тренувальний процес Олександр, мабуть, розпочне із наступного 2026 року. Я таке чула від тренерів із олімпійського боксу, що зараз не потрібно чекати Хижняка на чемпіонаті світу, адже він зараз поки не виступає. Це особисто його вибір, вибір його батька. Вони обрали для себе такий шлях – добре. Ми думали про його перехід, у нього були пропозиції із професійного боксу. Але вони обрали такий шлях – треті Олімпійські ігри. Можливо, їм до вподоби працювати по циклу олімпійського боксу. Плюс на сьогодні він як олімпійський чемпіон має непогані фінансові умови підтримки він держави, тому це їх може задовільняти.

Про повернення Кличка, юну Макогоненко та бокс для ветеранів

Володимир Кличко неодноразово запевняв, що хоче побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу. Однак через продовження війни в Україні не поспішає повертатись у профі-ринг. Як гадаєте, які таки шанси побачити Володимира знову у ринзі?

Це складне запитання, адже ніхто не знає точно, скільки ще триватиме війна. Володимир однозначно сказав, що поки військові дії продовжуються, він сконцентрується на допомозі своїй країні. Він робить це не так медійно, але точно потужно працює для допомогти Україні. Не можна чітко сказати, чи повернеться Володимир у ринг після закінчення війни, адже ніхто не знає, скільки ще часу вона триватиме. А якщо військові дії ще триватимуть багато років? Не у 80 років же йому виходити у ринг.

На відкритому тренуванні Усика та Дюбуа свій виставковий поєдинок провела юна українська боксерка Кіра Макогоненко? Що можете сказати про молоду спортсменку та її перспективи, адже Кіра хоче стати наступною чемпіонкою світу від України?

Я знаю особисто Кіру та її батька. Ми час від часу комунікуємо із її батьком Артемом Макогоненком. Але давайте спочатку спостерігати за її усіма успіхами у лавах національної збірної України олімпійського боксу за її віком. Давайте просто спостерігати за її нинішніми результатами. На сьогодні вони ще йдуть шляхом олімпійського боксу. Не на усіх чемпіонатах світу і Європи вона перемагає. У неї є солідна конкуренція, де вона ще вчиться конкурувати на світовому рівні в олімпійському боксі. Вони зараз там розвиваються. Пропоную не ставити одразу якісь прогнози та робити великі очікування.

Давайте більш прагматично дивитись на ситуацію. Повторюсь, що іноді так буває, що на чемпіонатах світу серед молоді чи юніорів боксер показує крутий результат, перемагає усіх суперників, а потім при переході у дорослий бокс зіштовхується із дуже потужною конкуренцією. Я дуже підтримую її бажання стати наступною чемпіонкою світу від України, адже психологічно коли ти тренуєшся, то повинна налаштовуватись лише на високий результат. Немає сенсу тренуватись не ставлячи високих цілей.

В Україні все більше починає розвиватись бокс серед ветеранів. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про такі поєдинки серед наших хлопців-захисників?

З'являється бокс серед ветеранів саме із ампутаціями кінцівок. В основному це хлопці, яки ще до фронту подобались єдиноборства та бокс. Багато хлопців почали тренування із боксу після того, як пройшли тривалий та складний шлях від ампутації до реабілітації. Такі ветерани хочуть не лише систематично тренуватись, а й перевірити свої сили у поєдинках. Вони хочуть виходити у ринг, відчувши себе наче професійним боксером.

Спочатку ми взагалі не дуже розуміли, як організувати подібні бої. Але не існує завдань, яких не можна не вирішити. Спочатку ми це робили без офіційного оголошення переможця. Але наші ветерани почали ображатись, адже вони хотіли, щоб їх зустрічах був визначений переможець та переможений. Тому мій колега, який є головою промоутерської компанії Sparta Box Ігор Фаніян створив разом із Міністерством ветеранів цілу лігу ветеранського боксу. На осінь 2025 року планується проведення боїв серед ветеранів, де будуть офіційні судді і буде визначатись результат поєдинку. Це буде у Києві 11 жовтня. Там будуть заміксовані змагання – професійні бої та поєдинки ветеранів.