Як подивитися в Україні бій Олександр Усик – Ріко Верховен

Перший з трьох обіцяних Олександром Усиком боїв перед завершенням професійної кар'єри у боксі – це зустріч у ринзі з кікбоксером Ріко Верховеном. "Слава у Гізі" відбудеться 23 травня на найбільш незвичній арені у найбільш неймовірному місці.

Спортсмени позмагаються за пояс Усика за версією WBC. Переможець також отримає спеціальний титул "Короля Нілу", повідомляє 24 Канал.

Що відомо про бій Усика і Верховена?

Бій відбудеться на тимчасовій арені, яку зведуть максимально близько до одного із давніх чудес світу – єгипетських пірамід у Гізі.

Суперник Олександра Усика Ріко Верховен раніше у своїй кар'єрі провів лише один боксерський поєдинок. Відомим він став завдяки кікбоксингу, де тривалий час утримував звання чемпіона світу у хевівейті в промоушені Glory.

Як подивитися в Україні бій Усик – Верховен?

Транслятором поєдинку в Україні буде ОТТ-платформа Київстар ТБ. Доступ до поєдинку отримають власники підписки Преміум HD, яка коштує 200 гривень.

Дивитися Київстар ТБ можна з мобільних пристроїв за допомогою додатку, у застосунку для смарт-телевізорів, а також на сайті платформи з персональних комп'ютерів.

Також в Україні можна переглянути бій Усик – Верховен на платформі глобального транслятора DAZN, який надаватиме доступ до контенту за системою pay-per-view. Окрім підписки, потрібно буде заплатити окремо за "Славу у Гізі", вартість 913 гривень.