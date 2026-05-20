Спортсмены поборются за пояс Усика по версии WBC. Победитель также получит специальный титул "Короля Нила", сообщает 24 Канал.

Что известно о бое Усика и Верховена?

Бой состоится на временной арене, которую возведут максимально близко к одному из древних чудес света – египетских пирамид в Гизе.

Соперник Александра Усика Рико Верховен ранее в своей карьере провел лишь один боксерский поединок. Известным он стал благодаря кикбоксингу, где долгое время удерживал звание чемпиона мира в хевивейте в промоушене Glory.

Как посмотреть в Украине бой Усик – Верховен?

Транслятором поединка в Украине будет ОТТ-платформа Киевстар ТВ. Доступ к поединку получат владельцы подписки Премиум HD, которая стоит 200 гривен.

Смотреть Киевстар ТВ можно с мобильных устройств с помощью приложения, в приложении для смарт-телевизоров, а также на сайте платформы с персональных компьютеров.

Также в Украине можно посмотреть бой Усик – Верховен на платформе глобального транслятора DAZN, который будет предоставлять доступ к контенту по системе pay-per-view. Кроме подписки, нужно будет заплатить отдельно за "Славу в Гизе", стоимость 913 гривен.