Перед главным спортивным событием мая боксеры прибыли в Египет, где продолжают подогревать интерес к поединку. Фотосессия на фоне пирамид уже вызвала бурную реакцию фанатов в сети, сообщает 24 Канал.

Что известно о дуэли взглядов Усика и Верховена?

Украинский супертяжеловес опубликовал серию фотографий вместе с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в сети Х. Соперники позировали на фоне знаменитых пирамид, а также провели традиционную дуэль взглядов.

В соцсетях болельщики сразу начали активно обсуждать приближение предстоящего поединка между двумя тяжеловесами. Атмосферные кадры быстро разлетелись по сети и набрали тысячи лайков.

Чего ожидать от поединка Усика и Верховена?

Будущий бой Александра Усика против нидерландского короля кикбоксинга Рико Верховена, который состоится 23 мая у подножия египетских пирамид в Гизе, является одним из самых необычных поединков в современной истории тяжелого веса.

Несмотря на то, что Верховен более одиннадцати лет доминировал в промоушене GLORY и является настоящей машиной в кикбоксинге, в классическом боксе он остается новичком с минимальным опытом. Boxing News рассматривают этот бой как суровое испытание для нидерландца: Усик будет действовать в своем фирменном стиле, разрывая дистанцию с помощью молниеносного футворка, постоянной смены углов атаки и изнурительного джеба.

DAZN News пишет, что для Усика этот поединок является сознательным шагом в сторону медийных шоу, что ранее успешно практиковали его главные соперники – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

От Верховена ожидают попыток навязать силовую игру, используя свои значительные габариты и мощный прямой удар правой с дальней дистанции, чтобы создать сенсацию. Однако большинство экспертов и букмекеров сходятся во мнении, что феноменальная любительская школа Усика, его опыт против топовых боксеров планеты и невероятный уровень IQ в ринге станут непреодолимым барьером для кикбоксера.

Легендарный украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский считает, что у Верховена нет шансов против Усика.