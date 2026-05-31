У ніч на 31 травня відбувся чемпіонський бій у ваговій категорії 58,97 кілограма. Усе могло завершитись гучним скандалом, повідомляє 24 Канал.

Що сталось у боксі?

В американському місті Г’юстон відбувся вечір боксу, у рамках якого свій титул захищав 32-річний володар поясу WBC О’Шакі Фостер.

Уже у другому раунді він зійшовся у ближній боротьбі з суперником Реймондом Фордом, після якої претендент на титул вилетів за межі рингу.

Зауважимо, що арібітр не став карати чемпіона, а його опонент повернувся на ринг після доволі брутального кидка з боку Фостера. У підсумку, бій тривав усі 12 раундів. Титул залишився в О’Шакі, адже він переміг рішенням більшості суддів.

На одній суддівській записці було зафіксовано нічию 114:114, а на інших двох – перемога Фостера 118:110 і 116:112.

Що відбулось після бою?

Було гаряче у рингу і по завершенні поєдинку. Одразу після бою біля чемпіона з’явився зірковий Шакур Стівенсон, який володіє поясом WBO двома категоріями вище.

Між боксерами одразу виникла перепалка. О’Шакі Фостер дав згоду підійнятись напівсередньої ваги (до 63,5 кілограма), щоб спробувати відібрати титул Стівенсона.