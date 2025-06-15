Хто кому сепар і колаборант: товариський матч збірних Криму та "ДНР" завершився бійкою

Епічна бійка стала окрасою товариського поєдинку так званих збірних "Рєспублікі Крим" та "ДНР". Наприкінці зустрічі футболісти обох команд почали з'ясовувати, хто з них більший зрадник.

Російські окупанти створили бутафорні збірні "Рєспублікі Крим" та "ДНР". Апофеозом цього посміховиська стала бійка між так званими братніми народами, пише 24 Канал з посиланням на RETROFOOTBALL UKRAINE.

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Бійка на матчі збірних Криму та "ДНР"

На День Росії загарбники організували в окупованому Сімферополі товариський поєдинок між збірними Криму та "ДНР". Наприкінці матчу футболісти обох команд зійшлися в рукопашну.

Достеменно невідомо, що посварило "братні народи". Під час "дружнього спілкування" футболісти обмінялися люб'язностями" у стилі: "та ви сєпари" та "слишь ти, колаборант".

Відео бійки між командами Криму та "ДНР"

Після поєдинку суперники звинуватили один одного у провокації бійки.

"Гравець зірвався на тлі емоційного тиску. Не можу виправдовувати порушення, але й провокації з боку суперника були очевидні", – виправдовувалися представники "ДНР".

"Наші хлопці захищали себе. Ми не починали – ми реагували", – заявили у "збірній Криму".

Кого зі зрадників України помітили на матчі

Зазначимо, що у складах обох команд були помічені кілька зрадників України. За "збірну Криму" грали ексфутболісти юнацької та молодіжної збірної України Редван Мемешев та Андрій Гайдаш. Тренерами команди в протоколі зазначені ексфутболіст Шахтаря та збірної України Геннадій Орбу та колишній гравець Таврії та Зірки Борис Білошапки.

Так звана збірна "ДНР" була представлена ноунеймами, а тренерами були колишні футболісти Шахтаря Сергій Погодін і Юрій Бєліченко.