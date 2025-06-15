Российские оккупанты создали бутафорские сборные "Республики Крым" и "ДНР". Апофеозом этого посмешища стала драка между так называемыми братскими народами, пишет 24 Канал со ссылкой на RETROFOOTBALL UKRAINE.

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Драка на матче сборных Крыма и "ДНР"

На День России захватчики организовали в оккупированном Симферополе товарищеский поединок между сборными Крыма и "ДНР". В конце матча футболисты обеих команд сошлись в рукопашную.

Доподлинно неизвестно, что поссорило "братские народы". Во время "дружеского общения" футболисты обменялись "любезностями" в стиле: "да вы сепары" и "слишь ты, коллаборант".

Видео драки между командами Крыма и "ДНР"

После поединка соперники обвинили друг друга в провокации драки.

"Игрок сорвался на фоне эмоционального давления. Не могу оправдывать нарушение, но и провокации со стороны соперника были очевидны", – оправдывались представители "ДНР".

"Наши ребята защищали себя. Мы не начинали – мы реагировали", – заявили в "сборной Крыма".

Кого из предателей Украины заметили на матче

Отметим, что в составах обеих команд были замечены несколько предателей Украины. За "сборную Крыма" играли экс-футболисты юношеской и молодежной сборной Украины Редван Мемешев и Андрей Гайдаш. Тренерами команды в протоколе указаны экс-футболист Шахтера и сборной Украины Геннадий Орбу и бывший игрок Таврии и Зирки Борис Белошапки.

Так называемая сборная "ДНР" была представлена ноунеймами, а тренерами были бывшие футболисты Шахтера Сергей Погодин и Юрий Беличенко.