Скандальний новачок Динамо поїхав додому перед матчем Ліги конференцій

Київське Динамо свій останній матч у 2025 році проведе у Лізі конференцій проти вірменського Ноаха. Поєдинок пропустить румунський форвард "біло-синіх" Владіслав Бленуце.

Перед матчем 6-го туру Ліги конференцій новий головний тренер Динамо Ігор Костюк провів пресконференцію. Фахівець розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

Які кадрові втрати Динамо перед матчем Ліги конференцій?

Костюк розповів, що в лазареті "біло-синіх" досі перебувають травмовані Віталій Буяльський, Денис Попов і Крістіан Біловар. Крім того, центральний захисник Аліу Тіаре пропустить гру через перебір жовтих карток.

Новий головний тренер зазначив, що, за відсутності Попов та Тіару, в центрі оборони зіграє пара захисників Михавко – Захарченко.

Чому Бленуце не поїхав на матч Динамо?

Окремо Костюк зупинився на відсутності румунського форварда Владіслава Бленуце. Останнім часом 23-річний футболіст практично не грає: двічі не потрапив до заявки та двічі залишався на лаві запасних.

У Бленуце виникли якісь сімейні обставини, і він відпросився та поїхав додому. Те, що він не потрапляв у заявку, то в нас є два-три повноцінні форварди, і тому ми за позиціями обирали гравців, які мали більше ігрового часу та будуть більш корисними для команди,

– пояснив Костюк.

Раніше з'явилася інформація, що Бленуце збирається змінити клуб, адже не бачить для себе перспектив у Динамо. Румун подав запит до ФІФА, щоб йому дозволили перейти в нову команду.

Важливо. Матч 6-го туру Ліги конференцій Динамо – Ноах відбудеться у четвер, 18 грудня. Гра, що розпочнеться о 19:00 за київським часом, вже не матиме турнірного значення для киян.

Коли востаннє Бленуце грав за Динамо?