Колишній наставник збірної України та київського Динамо Олег Блохін висловився про Олександра Рикуна. Свого часу ексгравець "синьо-жовтих" неодноразово зашкварювався.

Олег Блохін пригадав момент, як Олександр Рикун відмовився виходити у матчі України проти Франції. Тодішній півзахисник "синьо-жовтих" відповів наставнику, що не збирається виходити на поле на 5 хвилин, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

Як Рикун став унікальним кадром у збірній України?

Культовий наставник розповів, чому після цього демаршу знову викликав Рикуна у розташування збірної. Блохін пригадав, що на той момент Олександр був провідним гравцем Дніпра, тому він не міг проігнорувати півзахисника. Водночас Блохін добре знав про любов Рикуна до алкоголю.

Він був унікальним кадром. Я знав, що він там випиває. Проте п'яним його не бачив у збірній, хоча за день до гри він й сидів у лазні. Футболісти ж не паряться перед грою. Ми після тренування зайшли тренерським складом в лазню. Дивлюся, він сидить. Кажу йому: "Завтра ж гра". Він мені: "Та нічого страшного",

– сказав Блохін.

Олег Володимирович пригадав, як одного разу теж був на місці Рикуна. Якось Блохін теж відмовився виходити на поле, коли командою керував Валерій Лобановський.

Водночас Блохін пояснив, чому вигнав зі збірної Зотова, Чечера та Закарлюку.

"Тому що вони вперше потрапили до збірної – і тут п'яні. А у Рикуна такого не було, що він п'яний. Він просто в лазні сидів. І не захотів вийти на поле на 5 хвилин. Може, і я б не вийшов на п'ять хвилин. А гравці, які п'яні приїжджають до збірної – це вже інше. Якщо бухаєте, то робіть це у себе в клубі, якщо вам там дозволяють", – розповідав колишній наставник "синьо-жовтих".

Що відомо про виступи Рикуна у збірній України?