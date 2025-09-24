Колишній наставник збірної України та київського Динамо Олег Блохін відреагував на слова Артема Мілевського про "Золотий м'яч". Ексфорвард киян розповідав, що Блохін постійно носив із собою виграну нагороду.

Легендарний наставник спокійно відреагував на заяву Артема Мілевського. Олег Блохін спростував інформацію, яку розповідав колишній нападник Динамо, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

Як Блохін відреагував на слова Мілевського про його "Золотий м'яч"?

Все, що сказав Мілевський про Блохіна і його нагороду виявилось брехнею. Олег Володимирович запевнив, що хоче закрити цю неприємну для нього тему про те, що він начебто приносив "Золотий м'яч" на тренування.

Такого ніколи у житті не було. Мені абсолютно це не подобається. І те, що я говорив: "Та я би зараз забив". Такого не було. Це все байки. Якщо він хоче таке розповідати, то нехай Артем розказує,

– сказав Блохін.

Раніше Мілевський бідкався білоруській Трибуні на Олега Блохіна. Начебто у наставника зіркова хвороба та з ним неможливо розмовляти. Саме Артем пустив "мутку" про те, що Блохін не розлучається зі своїм виграним "Золотим м'ячем".

"З цією людиною неможливо розмовляти. У нього зоряна хвороба. Він досі залишається із "Золотим м'ячем". Навіть на тренування з ним їздив. Можеш так і написати". У Блохіна скрізь тільки я, я, я. Елементарний приклад. На тренуванні йде подача на нападника, той б'є і промахується. Блохін одразу: "А я б забив". Всі хлопці сміялися над цим", – казав Мілевський.

Раніше Олег Блохін в інтерв'ю Віктору Вацку розповів, як відреагував на прихід Мілевського у халаті на його презентацію у Динамо.

"Чесно кажучи, це було неприємно, бо всі прийшли у формі. Але я відреагував цілком нормально — я ж не вигнав його", – казав Блохін.

