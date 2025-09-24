Мілевський принизив Блохіна щодо його "Золотого м'яча": тренер спіймав ексфорварда на брехні
- Олег Блохін спростував заяви Артема Мілевського про те, що він постійно носив із собою "Золотий м'яч" на тренування.
- Мілевський раніше заявляв, що з Блохіним неможливо розмовляти через його "зіркову хворобу".
Колишній наставник збірної України та київського Динамо Олег Блохін відреагував на слова Артема Мілевського про "Золотий м'яч". Ексфорвард киян розповідав, що Блохін постійно носив із собою виграну нагороду.
Легендарний наставник спокійно відреагував на заяву Артема Мілевського. Олег Блохін спростував інформацію, яку розповідав колишній нападник Динамо, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.
Як Блохін відреагував на слова Мілевського про його "Золотий м'яч"?
Все, що сказав Мілевський про Блохіна і його нагороду виявилось брехнею. Олег Володимирович запевнив, що хоче закрити цю неприємну для нього тему про те, що він начебто приносив "Золотий м'яч" на тренування.
Такого ніколи у житті не було. Мені абсолютно це не подобається. І те, що я говорив: "Та я би зараз забив". Такого не було. Це все байки. Якщо він хоче таке розповідати, то нехай Артем розказує,
– сказав Блохін.
Раніше Мілевський бідкався білоруській Трибуні на Олега Блохіна. Начебто у наставника зіркова хвороба та з ним неможливо розмовляти. Саме Артем пустив "мутку" про те, що Блохін не розлучається зі своїм виграним "Золотим м'ячем".
"З цією людиною неможливо розмовляти. У нього зоряна хвороба. Він досі залишається із "Золотим м'ячем". Навіть на тренування з ним їздив. Можеш так і написати". У Блохіна скрізь тільки я, я, я. Елементарний приклад. На тренуванні йде подача на нападника, той б'є і промахується. Блохін одразу: "А я б забив". Всі хлопці сміялися над цим", – казав Мілевський.
Раніше Олег Блохін в інтерв'ю Віктору Вацку розповів, як відреагував на прихід Мілевського у халаті на його презентацію у Динамо.
"Чесно кажучи, це було неприємно, бо всі прийшли у формі. Але я відреагував цілком нормально — я ж не вигнав його", – казав Блохін.
Як Блохін виграв "Золотий м'яч-"?
- Олег Блохін став першим українським футболістом, який виграв цю нагороду. Колишній бомбардир здобув його у 1975-му році.
- Українець із 122 набраними пунктами випередив у голосуванні німця Франка Бекенбауера (42 очки) та нідерландця Йогана Кройфа (27 балів).
- У цьому році Блохін разом із київським Динамо завоювало два трофеї – Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. У другому турнірі форвард відзначився трьома голами у воротах мюнхенської Баварії, які привели киян до перемоги у трофея.
- Блохін став другим футболістом СРСР, який здобув "Золотий м'яч". Першим був голкіпер Лев Яшин (1963).