У Лас-Вегасі відбувся великий вечір боксу, хедлайнером події є бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. В андеркарді зустрічі на ринг вийшов український боксер Сергій Богачук

Уродженець Вінниці проводив бій-реванш проти Брендона Адамса. Цей поєдинок був рейтинговим, а українець хотів у ньому помститися супернику за поразку у 2021 році., повідомляє 24 Канал.

Читайте також Усик увійшов у топ-5 найстарших чемпіонів світу в історії хевівейту: хто випереджає українця

Як минув бій Богачук – Адамс?

Українець вважався явним фаворитом протистояння, проте зі старту все пішло не за його планом. Американський боксер зайняв центр рингу й одразу пішов вперед на суперника.

Він постійно пресингував, завдавав багато ударів, підключаючи аперкоти та бокові. Богачук при цьому ховався за високим блоком, періодично вибухаючи в контратаках.

Загалом темп бою був доволі невисоким. Ближче до екватора поєдинку стало зрозуміло, що він йде за планом американця, який в обміні ударами був влучнішим.

Сергій спробував додати, почав працювати по поверхах, але суперник гідно приймав удари й сам ефектно відповідав. Врешті-решт зламати хід битви українському боксеру так і не вдалося – судді справедливо віддали перевагу американцю одноголосим рішенням – 99:91, 98:92, 98:92.

До слова. Це був реванш між бійцями. Вперше вони билися в березні 2021 року й тоді Адамс переміг достроково у восьмому раунді.

Зазначимо, що для Брендона Адамса це був 30-й бій на професійному рівні. Він здобув свою 26-ту перемогу.

Що відомо про Сергія Богачука?