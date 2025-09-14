Богачук неожиданно уступил Адамсу в реванше
- Сергей Богачук потерпел поражение в реванше против Брэндона Адамса по единогласному решению судей.
- Адамс выиграл свой 26-й бой на профессиональном уровне, тогда как Богачук имеет общий рекорд 26 побед и 3 поражения.
В Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса, хедлайнером события является бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. В андеркарде встречи на ринг вышел украинский боксер Сергей Богачук
Уроженец Винницы проводил бой-реванш против Брэндона Адамса. Этот поединок был рейтинговым, а украинец хотел в нем отомстить сопернику за поражение в 2021 году., сообщает 24 Канал.
Читайте также Усик вошел в топ-5 старейших чемпионов мира в истории хевивейта: кто опережает украинца
Как прошел бой Богачук – Адамс?
Украинец считался явным фаворитом противостояния, однако со старта все пошло не по его плану. Американский боксер занял центр ринга и сразу пошел вперед на соперника.
Он постоянно прессинговал, наносил много ударов, подключая апперкоты и боковые. Богачук при этом прятался за высоким блоком, периодически взрываясь в контратаках.
В целом темп боя был довольно невысоким. Ближе к экватору поединка стало понятно, что он идет по плану американца, который в обмене ударами был более точным.
Сергей попытался добавить, начал работать по этажам, но соперник достойно принимал удары и сам эффектно отвечал. В конце концов сломать ход битвы украинскому боксеру так и не удалось – судьи справедливо отдали преимущество американцу единогласным решением – 99:91, 98:92, 98:92.
К слову. Это был реванш между бойцами. Впервые они дрались в марте 2021 года и тогда Адамс победил досрочно в восьмом раунде.
Отметим, что для Брэндона Адамса это был 30-й бой на профессиональном уровне. Он одержал свою 26-ю победу.
Что известно о Сергее Богачуке?
- Дебютировал на профи-ринге в феврале 2017 года, нокаутировав Мэтта Мерфи.
- Имел стартовую серию побед, которая длилась 18 боев, после чего уступил именно Брэндону Адамсу.
- После этого выиграл 8 из 9 поединков и вышел на реванш с американцем, которому снова проиграл.
- Общий рекорд украинца – 29 боев (26 побед, 3 поражения).