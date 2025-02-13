Колишній гравець молодіжної збірної України вирішив змінити громадянство

Український захисник Богдан Мілованов здобув футбольну освіту в Іспанії. Певний час футболіст регулярно викликався у табір молодіжної збірної України.

Після досягнення 22-річного віку Богдан Мілованов так і не зміг пробитися до національної збірної України. Тож футболіст замислився над зміною громадянства, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Тренери збірної України не розраховують на Мілованова

Одного разу Мілованова викликали до головної команди країни, коли "синьо-жовтих" тренував Андрій Шевченко. Тоді захисник провів з командою один тиждень зборів, але в офіційному матчі так і не дебютував. Після цього Богдан випав з поля зору тренерів збірної України.

Збірна України? Коли був у Португалії, то писали, що за мною слідкують. Тому я не брав іспанський паспорт. Сподівався на виклики до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Гравцям потрібно заробляти. Це можна зробити у клубах, а не в збірній,

– розповів Мілованов.

Зазначимо, що за молодіжну збірну України Богдан Мілованов зіграв 7 матчів, у яких забив 1 гол. На правому фланзі захисту "молодіжки" він конкурував з футболістом Шахтаря Юхимом Коноплею.

Футбольна кар'єра Мілованова