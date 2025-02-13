Колишній гравець молодіжної збірної України вирішив змінити громадянство
- Богдан Мілованов, український захисник, вирішив змінити громадянство на іспанське через відсутність викликів до національної збірної України.
- Мілованов зіграв 7 матчів за молодіжну збірну України, а на дорослому рівні виступав у клубах Іспанії та Португалії, підписавши контракт зі шведським Сіріусом у 2025 році.
Український захисник Богдан Мілованов здобув футбольну освіту в Іспанії. Певний час футболіст регулярно викликався у табір молодіжної збірної України.
Після досягнення 22-річного віку Богдан Мілованов так і не зміг пробитися до національної збірної України. Тож футболіст замислився над зміною громадянства, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.
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Тренери збірної України не розраховують на Мілованова
Одного разу Мілованова викликали до головної команди країни, коли "синьо-жовтих" тренував Андрій Шевченко. Тоді захисник провів з командою один тиждень зборів, але в офіційному матчі так і не дебютував. Після цього Богдан випав з поля зору тренерів збірної України.
Збірна України? Коли був у Португалії, то писали, що за мною слідкують. Тому я не брав іспанський паспорт. Сподівався на виклики до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Гравцям потрібно заробляти. Це можна зробити у клубах, а не в збірній,
– розповів Мілованов.
Зазначимо, що за молодіжну збірну України Богдан Мілованов зіграв 7 матчів, у яких забив 1 гол. На правому фланзі захисту "молодіжки" він конкурував з футболістом Шахтаря Юхимом Коноплею.
Футбольна кар'єра Мілованова
- Богдан Мілованов народився 19 квітня 1998 року в Луганську. У віці 5 років разом з батьками переїхав до Іспанії.
- В іспанських клубах Атлетіко, Алькобренас, Хетафе здобув футбольну освіту.
- На дорослому рівні грав за другу команду Хетафе, Сан-Себастьян-де-лос-Рейєс, хіхонський Спортінг.
- Останні два сезони провів у Португалії, де захищав кольори Ароки – представника елітного дивізіону. За цей час Мілованов зіграв 48 матчів, але результативними діями не відзначився.
- 1 лютого 2025 року на правах вільного агента підписав трирічний контракт зі шведським Сіріусом.