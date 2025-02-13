По достижении 22-летнего возраста Богдан Милованов так и не смог пробиться в национальную сборную Украины. Поэтому футболист задумался над сменой гражданства, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Генеральный директор Карпат рассказал, кто сделал первый шаг к соглашению с Рухом

Тренеры сборной Украины не рассчитывают на Милованова

Однажды Милованова вызвали в главную команду страны, когда "сине-желтых" тренировал Андрей Шевченко. Тогда защитник провел с командой одну неделю сборов, но в официальном матче так и не дебютировал. После этого Богдан выпал из поля зрения тренеров сборной Украины.

Сборная Украины? Когда был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной,

– рассказал Милованов.

Отметим, что за молодежную сборную Украины Богдан Милованов сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол. На правом фланге защиты "молодежки" он конкурировал с футболистом Шахтера Ефимом Коноплей.

Футбольная карьера Милованова