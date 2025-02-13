По достижении 22-летнего возраста Богдан Милованов так и не смог пробиться в национальную сборную Украины. Поэтому футболист задумался над сменой гражданства, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
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Тренеры сборной Украины не рассчитывают на Милованова
Однажды Милованова вызвали в главную команду страны, когда "сине-желтых" тренировал Андрей Шевченко. Тогда защитник провел с командой одну неделю сборов, но в официальном матче так и не дебютировал. После этого Богдан выпал из поля зрения тренеров сборной Украины.
Сборная Украины? Когда был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной,
– рассказал Милованов.
Отметим, что за молодежную сборную Украины Богдан Милованов сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол. На правом фланге защиты "молодежки" он конкурировал с футболистом Шахтера Ефимом Коноплей.
Футбольная карьера Милованова
- Богдан Милованов родился 19 апреля 1998 года в Луганске. В возрасте 5 лет вместе с родителями переехал в Испанию.
- В испанских клубах Атлетико, Алькобренас, Хетафе получил футбольное образование.
- На взрослом уровне играл за вторую команду Хетафе, Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, хихонский Спортинг.
- Последние два сезона провел в Португалии, где защищал цвета Ароки – представителя элитного дивизиона. За это время Милованов сыграл 48 матчей, но результативными действиями не отметился.
- 1 февраля 2025 года на правах свободного агента подписал трехлетний контракт со шведским Сириусом.