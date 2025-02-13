Андрей Русол рассказал о деталях соглашения между Карпатами и Рухом. Генеральный директор "львов" поделился мыслями о сотрудничестве коллективов, сообщает 24 канал со ссылкой на Трибуну.

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Что рассказал Русол

Андрей Русол признался, кто стал инициатором объединения Карпат и Руха. Генеральный директор "львов" рассказал, что первые шаги на пути к соглашению между львовскими клубами сделал основатель "черно-желтых" Григории Козловский.

Русол отметил, что о слиянии команд он узнал в последний момент. Поэтому не может назвать дату начала переговоров по слиянию Карпат и Руха.

Первый шаг сделал Григорий Петрович Козловский. Когда – не могу вам точно сказать, потому что я так понимаю, что был определенный диалог между президентами, а я в этой истории оказался уже перед финишной прямой,

– заявил Русол.

Была информация, что Рух будет заниматься академией и воспитывать молодежь для львовских Карпат. Андрей Русол признался, что неизвестно, будет ли возможность у клубов сотрудничать в детско-юношеском секторе.

Нам осталось узнать, как мы сможем работать вместе в детско-юношеском секторе. И это нам должен сказать регулятор – что вот это вы можете делать, вот это не можете, – добавил генеральный директор Карпат.

Напомним, что некоторые игроки Руха уже подписали контракт с Карпатами. Среди новичков "львов" оказалось четыре фуболиста, которые выступали в составе "черно-желтых"