Бенфіка з Трубіним у складі вирвала нічию проти Бока Хуніорс на Клубному ЧС: відеоогляд гри

На Клубному чемпіонаті світу-2025 тривають матчі першого туру. Однією з найбільш цікавих ігор вважалась битва Бока Хуніорс – Бенфіка,

Вона відбулася в ніч проти 17 червня за київським часом. Команди видали справжню рубку, яка завершилася внічию з рахунком 2:2, повідомляє 24 Канал.

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Як минув матч Бенфіка – Бока Хуніорс

Уже в середині першого тайму аргентинці мали перевагу у два м'ячі. На 21-й хвилині гол забив Мігель Мерентьєль, який після прострілу з лівого флангу переграв Анатолія Трубіна з близької дистанції, а вже через шість хвилин після розіграшу кутового рахунок подвоїв Родрігу Батталья.

У компенсований час до першого тайму Бенфіку повернув у гру Анхель Ді Марія, який впевнено реалізував пенальті. Перед цим голом червону картку отримав півзахисник Боки Хуніорс Андер Еррера, але він до того часу був уже замінений через травму, тож команди на полі залишилися у рівних складах.

У другому таймі глядачі стали свідками ще одного гола та двох вилучень. На 72-й хвилині Андреа Белотті у стрибку намагався дістати м'яч ногою, який летів доволі високо, але замість цього вдарив у голову суперника. За це він був покараний жовтою карткою, але після перегляду повтору рефері змінив її на червону.

Вже в меншості "орли" відігралися завдяки влучному удару Ніколаса Отаменді після подачі з кутового. Через чотири хвилини після цього команди вже були в рівних складах – за грубу гру був вилучений Хорхе Фігаль. До кінця зустрічі жодна з команд так і не змогла вирвати перемогу.

Бока Хуніорс – Бенфіка 2:2

Голи: Мерентієль, 21. Баталья, 27, – Ді Марія. 45+3, Отаменді, 84

Вилучення: Еррера (за межами поля), 45, Фігаль, 88 – Белотті, 72

Дивіться відеоогляд матчу Бока Хуніорс – Бенфіка

До слова. Анатолій Трубін провів на полі весь матч. Він не записав собі в актив жодного сейву.

Нагадаємо, що в цій групі також грають Баварія та Окленд. В їх очному протистоянні мюнхенці розтрощили скромного суперника з рахунком 10:0.