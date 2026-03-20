Top Boxing Generation та MEGOGO знову об'єднуються: великий вечір боксу у Львові вже 21 березня

MEGOGO продовжує трансляції вечорів боксу в Україні: уже в суботу, 21 березня, медіасервіс ексклюзивно покаже масштабний турнір у Львові, який Top Boxing Generation проведе разом із Lemberg Promotions.

Подія об'єднає перспективних українських боксерів та досвідчених бійців, які вийдуть у ринг, щоб продемонструвати яскраві поєдинки та боротьбу за нові кар'єрні вершини. Організатори обіцяють насичену програму з видовищними боями, які зацікавлять як давніх шанувальників боксу, так і нову аудиторію. У головній події вечора Данило Заморило поб'ється з мексиканцем Ескаллоною за титул чемпіона світу серед молоді за версією WBO.

У головній події вечора виступить Данило Заморило

Початок прелімів заплановано на 15:30. Трансляція події в повному обсязі буде доступною на телеканалі "MEGOGO Гонг". Також пряма трансляція події буде доступна в розділі "Спорт" за передплатами "Національне ТБ", "Легка", "Оптимальна", "MEGOPACK", "MEGOPACK Y", "MEGOPACK N+S" і "Спорт".

"MEGOGO продовжує посилювати спортивну пропозицію для української аудиторії, щоб передплатники сервісу мали доступ до різних видів спорту, турнірів і локальних подій. Top Boxing Generation – один із промоушенів, який системно розвиває український бокс і, попри всі виклики, продовжує організовувати вечори боксу в Україні. Ми бачимо, як команда інвестує в якісний продакшн, працює над розвитком продукту та підтримує інтерес до цього виду спорту. Тож нам приємно повернути події TBG на платформу й знову дати нашим користувачам доступ до цих трансляцій", – зазначила директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

Головний кард розпочнеться о 17.30, бої в межах якого будуть додатково доступні безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах. Завдяки трансляції глядачі зможуть долучитися до атмосфери великого боксу зі своїх домівок, отримавши доступ до якісного контенту та емоцій у прямому ефірі.



"Ми раді поверненню подій Top Boxing Generation на MEGOGO, – зазначив засновник української промоутерської компанії Top Boxing Generation Влад Єлісєєв. – У нас уже був тривалий досвід співпраці з MEGOGO, і зараз ми раді знову зробити наші вечори боксу доступними для ширшої аудиторії".

21 березня спільно з Lemberg Promotions ми проведемо у Львові великий вечір боксу – це буде перша подія Top Boxing Generation у місті. У головному бою місцевий проспект Данило Заморило зустрінеться з небезпечним мексиканським суперником Ескалоною в поєдинку за титул чемпіона світу серед молоді за версією WBO.

Для Данила це лише шостий бій у професійній кар'єрі, і вже зараз він приймає серйозні виклики, що багато говорить про його амбіції. Окрім головного бою, на глядачів чекає насичений андеркард, а головний кард, який також буде доступний на телеканалі MEGOGO Спорт у мережі Т2.

"Ми неодноразово підкреслювали, що мета Top Boxing Generation – популяризувати бокс і посилювати його позиції в Україні. Віримо, що цей вечір у Львові стане важливим кроком у цьому напрямку", – зазначив засновник Єлісєєв.

Додамо, що новий турнір у Львові має всі шанси стати однією з найяскравіших боксерських подій весни в Україні, і кожен охочий зможе стати частиною цього вечора разом із MEGOGO.