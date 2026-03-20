Событие объединит перспективных украинских боксеров и опытных бойцов, которые выйдут в ринг, чтобы продемонстрировать яркие поединки и борьбу за новые карьерные вершины. Организаторы обещают насыщенную программу со зрелищными боями, которые заинтересуют как давних поклонников бокса, так и новую аудиторию. В главном событии вечера Даниил Заморило подерется с мексиканцем Эскаллоной за титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBO.

Смотрите также Кто станет соперником Усика в 2026 году и какова дата боя

Начало прелимов запланировано на 15:30. Трансляция события в полном объеме будет доступна на телеканале "MEGOGO Гонг". Также прямая трансляция события будет доступна в разделе "Спорт" по подпискам "Национальное ТВ", "Легкая", "Оптимальная", "MEGOPACK", "MEGOPACK Y", "MEGOPACK N+S" и "Спорт".

"MEGOGO продолжает усиливать спортивное предложение для украинской аудитории, чтобы подписчики сервиса имели доступ к различным видам спорта, турнирам и локальным событиям. Top Boxing Generation – один из промоушенов, который системно развивает украинский бокс и, несмотря на все вызовы, продолжает организовывать вечера бокса в Украине. Мы видим, как команда инвестирует в качественный продакшн, работает над развитием продукта и поддерживает интерес к этому виду спорта. Поэтому нам приятно вернуть события TBG на платформу и снова дать нашим пользователям доступ к этим трансляциям", – отметила директор по контенту MEGOGO Мария Панченко.

Главный кард начнется в 17.30, бои в рамках которого будут дополнительно доступны бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Благодаря трансляции зрители смогут приобщиться к атмосфере большого бокса из своих домов, получив доступ к качественному контенту и эмоций в прямом эфире.



Во Львове состоится вечер бокса / Фото MEGOGO

"Мы рады возвращению событий Top Boxing Generation на MEGOGO, – отметил основатель украинской промоутерской компании Top Boxing Generation Влад Елисеев. – У нас уже был длительный опыт сотрудничества с MEGOGO, и сейчас мы рады снова сделать наши вечера бокса доступными для более широкой аудитории".

21 марта совместно с Lemberg Promotions мы проведем во Львове большой вечер бокса – это будет первое событие Top Boxing Generation в городе. В главном бою местный проспект Даниил Заморило встретится с опасным мексиканским соперником Эскалоной в поединке за титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBO.

Для Даниила это лишь шестой бой в профессиональной карьере, и уже сейчас он принимает серьезные вызовы, что много говорит о его амбициях. Кроме главного боя, зрителей ждет насыщенный андеркард, а главный кард, который также будет доступен на телеканале MEGOGO Спорт в сети Т2.

"Мы неоднократно подчеркивали, что цель Top Boxing Generation – популяризировать бокс и усиливать его позиции в Украине. Верим, что этот вечер во Львове станет важным шагом в этом направлении", – отметил основатель Елисеев.

Добавим, что новый турнир во Львове имеет все шансы стать одним из самых ярких боксерских событий весны в Украине, и каждый желающий сможет стать частью этого вечера вместе с MEGOGO.