До сліз: український боксер присвятив бій батьку, який загинув під Бахмутом

Український боксер Ілля Курасов провів поєдинок в рамках вечора боксу у Києві. Після бою Ілля вимовив емоційну промову, під час якої зал аплодував стоячи.

У суботу, 1 березня, у Києві відбувся великий вечір боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation. В одному з поєдинків зустрічалися українці Ілля Курасов (4−0−3, 2 KO) та Дмитро Цюпка (8−3−1, 5 KO), пише 24 Канал.

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Зворушлива промова "Сина Бійця"

Шестираундовий поєдинок завершився на користь досвідченішого Цюпки. Судді віддали перемогу колишньому претенденту на титул чемпіона України.

Після поєдинку Ілля Курасов вимовив емоційну промову. 22-річний боксер присвятив бій своєму батьку – військовому на позивний "Боєць", який загинув на фронті у серпні 2023 року на Бахмутському напрямку.

Під час промови Іллі глядачі у залі встали зі своїх місць та зі сльозами на очах аплодували.

Відео емоційної промови Іллі Курасова

Зазначимо, що Ілля Курасов вийшов на бій в образі, який присвятив батькові. Боксер одягнув футболку з його зображенням. Ілля також взяв собі прізвисько "Син Бійця".

Брат Іллі – Василь Курасов теж професійний боксер. Він боксував за титул чемпіона світу за версією IBF серед молоді. Свій останній бій на профі-рингу він провів у 2021 році.