Кривдник Льюїса та спаринг-партнер Тайсона здобув другу перемогу після повернення на ринг

Американський боксер Олівер Макколл двічі залишав бокс та двічі повертався на ринг. 59-річний спортсмен довів лік своїх перемог до 60.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Олівер Макколл у листопаді минулого року відновив кар'єру. За цей час він встиг здобути дві перемоги, пише 24 Канал.

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Переможне повернення на ринг

4 лютого у Нешвіллі відбувся бій між 59-річним Олівером Макколлом та 52-річним Гері Кобі. Поєдинок ветеранів хевівейту тривав лише один раунд.

Під час першої трихвилинки ексчемпіон добряче струсонув суперника. А на другий раунд Кобі відмовився виходити через розрив біцепса.

Відео бою Макколла та Кобі

Зазначимо, що у листопаді 2024 року Макколл нокаутом у другому раунді переміг 54-річного Стейсі Фрейзера. Ось так ефектно "Атомний бик" повернувся на ринг після 6-річної паузи.

Хто такий Олівер Макколл

У 1995 році Макколл сенсаційно переміг легендарного Леннокса Льюїса та здобув титул чемпіона світу WBC. Олівер вважається одним з найсильніших боксерів "королівського дивізіону" 1990-х років. Він був спаринг-партером Майка Тайсона та навіть відправляв його у нокдаун.

Під час любительської та професійної кар'єри він жодного разу не побував на настилі рингу. Його єдина дострокова поразка Ленноксу Льюїсу у 1997 році була зарахована через психічний розлад та неадекватну поведінку.