Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Оливер Макколл в ноябре прошлого года возобновил карьеру. За это время он успел одержать две победы, пишет 24 Канал.

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Победное возвращение на ринг

4 февраля в Нэшвилле состоялся бой между 59-летним Оливером Макколлом и 52-летним Гэри Коби. Поединок ветеранов хевивейта длился всего один раунд.

Во время первой трехминутки экс-чемпион сильно потряс соперника. А на второй раунд Коби отказался выходить из-за разрыва бицепса.

Видео боя Макколла и Коби

Отметим, что в ноябре 2024 года Макколл нокаутом во втором раунде победил 54-летнего Стейси Фрейзера. Вот так эффектно "Атомный бык" вернулся на ринг после 6-летней паузы.

Кто такой Оливер Макколл

В 1995 году Макколл сенсационно победил легендарного Леннокса Льюиса и завоевал титул чемпиона мира WBC. Оливер считается одним из сильнейших боксеров "королевского дивизиона" 1990-х годов. Он был спарринг-партером Майка Тайсона и даже отправлял его в нокдаун.

Во время любительской и профессиональной карьеры он ни разу не побывал на настиле ринга. Его единственное досрочное поражение Ленноксу Льюису в 1997 году было засчитано из-за психического расстройства и неадекватного поведения.