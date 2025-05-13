Мілан спробує врятувати невдалий сезон перемогою в Кубку Італії: прогноз на фінал проти Болоньї
Команда Сержіу Консейсау близька до невиходу в жоден з єврокубків на наступний сезон. Втім перемога в Кубку Італії надасть команді путівку в Лігу Європи.
У середу, 14 травня, в Римі на "Стадіо Олімпіко" відбудеться фінал Кубка Італії 2024-2025. У вирішальному матчі за трофей поборються Болонья та Мілан, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.
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Бій за трофей та ЛЄ
Обидві команди дещо сенсаційно стали учасниками фіналу. "Россоблу" вибили з турніру Аталанту, тоді як Мілану вдалось пройти Рому та принципового суперника Інтер.
При цьому в чемпіонаті команди ризикують не потрапити у топ-6 та залишитись без єврокубків. Мілан наразі восьмий та відстає на два бали від сьомої Болоньї. А ось перемога в Кубку Італії гарантує команді пряму путівку в Лігу Європи на наступний сезон.
Цей шлях виглядає легшим, ніж обійти Рому та Лаціо в Серії А. Відзначимо, що команди нечасто виграють Кубок Італії. Мілан має у своєму активі п'ять титулів, тоді як Болонья – лише два.
Для порівняння, у Ювентуса аж 15 трофеїв турніру, а у Інтера з Ромою – по 9. При цьому "россонері" востаннє брали Кубок ще у 2003 році, коли за команду виступав Андрій Шевченко.
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Прогноз Favbet
Втім у цій зустрічі очікують тріумфу саме Мілана. Підсумковий тріумф підопічних Консейсау оцінюється у 1,85, тоді як Болоньї – у 2,05. Що стосується безпосередньо котирувань на основний час, то вони наступні:
- перемога Болоньї – 3,05
- нічия – 3,30
- перемога Мілана – 2,67
Ймовірність серії пенальті дорівнює 4,80. При цьому експерти Favbet не очікують на результативну зустріч. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 2,27, тоді як на ТМ2,5 – 1,78. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:
- Сантьяго Хіменес (Мілан) – 2,50
- Рікардо Орсоліні (Болонья) – 2,80
- Тейс Даллінга (Болонья) – 3,00
- Крістіан Пулішич (Мілан) – 3,00
- Сантьяго Кастро (Болонья) – 3,00
- Теммі Абрагам (Мілан) – 3,30
- Жоау Феліш (Мілан) – 3,50
- Рафаел Леау (Мілан) – 3,50
- Джованні Фаббіан (Болонья) – 3,50
- Лука Йович (Мілан) – 3,50