Нападник Болоньї забив один з найкрасивіших голів сезону в Серії A: ефектне відео

У понеділок, 7 квітня, відбувся останній поєдинок 31 туру італійської Серії А з футболу. В ньому Болонья вдома приймала Наполі.

Команди зіграли внічию з рахунком 1:1. На гол Франка Ангісса своїм взяттям воріт відповів Дан Ндоє, повідомляє 24 Канал.

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Цей забитий м'яч швейцарця не тільки врятував нічию для господарів, а й став справжньою окрасою поєдинку. Чимало вболівальників вважають, що він наразі є найкращим у сезоні в Серії А.

На 64-й хвилині нападник ефектно замкнув простріл Єнса Одгора. Він зробив це п'ятою, а м'яч залетів у сітку від поперечини.

Гол Дана Ндоє у матчі Болонья – Наполі: дивіться відео

До слова. В нинішньому сезоні Дан Ндоє провів 36 матчів на клубному рівні. У них він забив вісім голів і віддав п'ять асистів.

Зазначимо, що наразі Болонья посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Свій наступний поєдинок підопічні Вінченцо Італьяно проведуть 13 квітня на виїзді проти Аталанти, яка розташовується на одну сходинку вище.

Нагадаємо, що наприкінці березня красивим голом у благодійному матчі відзначився Пірло. Він забив ударом зі штрафного, якому аплодував після пропущеного м'яча навіть воротар суперників.