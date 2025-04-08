Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Франка Ангисса своим взятием ворот ответил Дан Ндойе, сообщает 24 Канал.

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Этот забитый мяч швейцарца не только спас ничью для хозяев, но и стал настоящим украшением поединка. Многие болельщики считают, что он является лучшим в сезоне в Серии А.

На 64-й минуте нападающий эффектно замкнул прострел Йенса Одгора. Он сделал это пяткой, а мяч залетел в сетку от перекладины.

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К слову. В нынешнем сезоне Дан Ндойе провел 36 матчей на клубном уровне. В них он забил восемь голов и отдал пять ассистов.

Отметим, что сейчас Болонья занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Свой следующий поединок подопечные Винченцо Итальяно проведут 13 апреля на выезде против Аталанты, которая располагается на одну ступеньку выше.

Напомним, что в конце марта красивым голом в благотворительном матче отметился Пирло. Он забил ударом со штрафного, которому аплодировал после пропущенного мяча даже вратарь соперников.