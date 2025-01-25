Забарний запалює: Борнмут знищив головну сенсацію АПЛ та наблизився до путівки в Лігу чемпіонів

"Вишні" не програють вже 12 матчів поспіль та націлені на топ-4 в чемпіонаті. Черговою жертвою Борнмута став сенсаційний Ноттінгем Форест.

Борнмут – Ноттінгем Форест 5:0

Голи: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семеніо, 90+1.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 проходять матчі 23 туру АПЛ. Першими в суботу відіграли головні сенсації поточного сезону – Борнмут приймав Ноттінгем Форест, повідомляє 24 Канал.

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Клуб Забарного у вогні

Обом командам пророкували боротьбу за виживання, але вони змогли здивувати. "Лісники" йдуть у топ-трійці, тоді як Борнмут веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.

Особливо приємно, що до успіху "вишень" причетний українець Ілля Забарний. Центральний захисник відіграв усі матчі в АПЛ та вийшов із перших хвилин на бій з Ноттінгемом.

У січні Борнмуту вдалось відібрати очки у Челсі та обіграти Ньюкасл. Тепер же підопічні Іраоли ефектно принизили і Форест, забивши команді Нуну Ешпіріту Санту аж п'ять "сухих" м'ячів.

У першому таймі господарі забили лише один раз після сольного проходу Клюйверта. Побиття ж почалось після перерви, а головним героєм поєдинку став форвард з Буркіна-Фасо Данго Уаттара.

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Гравець систематично залишав у дурнях захисників гостей та зміг оформити хет-трик. Добив "лісників" Семеніо технічним ударом з кута. Забарний же знову відіграв увесь матч, виграв 6 з 8-ми дуелей, чотири рази відібрав м'яч та отримав жовту картку.

Перемога дозволила Борнмуту піднятися на шосте місце, випередивши Манчестер Сіті. До топ-четвірки, яка дає право на путівку в ЛЧ, "вишням" залишився лише один бал.

Відеоогляд матчу Борнмут – Ноттінгем Форест