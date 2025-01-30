На борту літака, який розбився у Вашингтоні, було 8 фігуристів із США

З'явились нові деталі авіакатастрофи у Вашингтоні, яка сталась ввечері 29 січня. На борту пасажирського літака, який зіткнувся із військовим гелікоптером було 8 громадян США.

У Федерації фігурного катання США назвали прізвища спортсменів, які були на борту літака, який розбився. Серед них Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон, інформує 24 Канал із посиланням на Channel2 NOW.

До теми У США підтвердили, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, були фігуристи

Серед жертв можуть бути американські фігуристи

Спенсер Лейн навіть викладав фото із борту літака за деякий час до жахливої катастрофи. Відзначимо, що молодий фігурист із США був підопічним російських тренерів Євгенії Шишкової та Вадіма Наумова. Наставники теж могли летіти цим рейсом.

Раніше була інформація, що на борту літака було близько 14 фігуристів із Росії, які повертались із чемпіонату США. Однак росіяни вже зробили спростування щодо чотирьох спортсменів. Мова йде про Аннабель Морозову, Алісу Єфімову, Міхаїла Митрофанова та Ентоні Пономаренка.

У Вашингтоні тримає рятувальна операція, яка ускладнюється через температуру води, яка опускається нижче нуля.