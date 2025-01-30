Понад 10 російських фігуристів могли бути на борту літака, який розбився у США: ймовірний список

У середу, 29 січня, літак American Airlines і гелікоптер армії США Black Hawk зіткнулися поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні. Літак розламався на дві частини та впав у воду на глибину.

Згодом стало відомо, що на борту літака, який потрапив у авіакатастрофу, могли бути російські представники фігурного катання. Загалом кількість фігуристів на цьому борту могла налічувати до 14 представників цього виду спорту, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

До теми Чемпіони світу із Росії були на борту літака, який потрапив в авіакатастрофу у Вашингтоні

Хто перебував на борту літака

Це не лише чинні фігуристи, а й наставники, та батьки спортсменів. Про це розповів американський фігурист Джон Маравілла.

Видання Mash оприлюднило список спортсменів, які могли перебувати на літаку, який зіткнувся із гелікоптером. Це діти російських емігрантів, які повертались із чемпіонату США по фігурному катанню, який відбувався із 20-го по 26-те січня.

Ймовірний список:

Ендрю Торгашев;

Максим Наумов;

Аліса Єфімова;

Михайло Митрофанов;

Кеті Макбет;

Данило Паркман;

Христина Каррейра;

Ентоні Пономаренко;

Олексій Щепетов;

Аннабель Морозов;

Артем Маркелов;

Антон Спиридонов;

Данило Савельєв.

Федерація фігурного катання США підтвердила інформацію, що на борту пасажирського літака American Airlines було декілька представників цього виду спорту. Але жодних конкретних імен не було названо, повідомляє NBC News.

Ми спустошені цією невимовною трагедією і міцно тримаємо сім’ї жертв у наших серцях,

– йдеться у повідомленні.

З'явилась інформація від росЗМІ, що на борту літака, який розбився, не було Аннабель Морозової, яку раніше видання Mash включило у ймовірний список пасажирів літака.

Після 10:00 (за Києвом) надійшли інші спростування щодо ще двох російських фігуристів, яких "приписали" у список пасажирів даного рейсу. Аліса Єфімова російським ЗМІ розповіла, що разом зі своїм партнером Міхаїлом Мітрофановим повернулась зі змагань ще 27 січня.