Шахтар оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд

Команда Маріно Пушича зберігає математичні шанси поборотися за путівку до плей-оф Ліги чемпіонів. Для цього гірникам потрібно обов'язково виграти на виїзді у дортмундської Боруссії.

У середу, 29 січня, на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк" у Дортмунді відбудеться матч 8-го туру Ліги чемпіонів між командами Боруссія та Шахтар. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто вийде у старті Шахтаря проти Боруссії

Тренерський штаб "гірників" визначився зі стартовою одинадцяткою гравців, які розпочнуть зустріч у Дортмунді. Через травму гру пропустить бразильський нападник Егіналду. Його місце у центрі нападу зайняв Педріньйо, а Зубков закриє позицію вінгера.

На лаві запасних залишився Тарас Степаненко, який незабаром покине донеччан.

Склад Шахтаря: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів, Марлон, Судаков – Кевін, Зубков, Педріньйо

Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів, Марлон, Судаков – Кевін, Зубков, Педріньйо Запасні гравці: Твардовський, Фесюн, Педро Енріке, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Бондаренко, Невертон, Траоре

Склад Шахтаря на матч з Боруссією / фото ФК Шахтар

Нагадаємо, що перед останнім туром Шахтар має у своєму активі 7 очок та займає 27-му сходинку. Боруссія вже гарантувала місце у плей-оф. "Чорно-жовті" йдуть на 14-му місці та претендують на пряму путівку до 1/8 фіналу.