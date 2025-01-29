В среду, 29 января, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между командами Боруссия и Шахтер. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто выйдет в старте Шахтера против Боруссии

Тренерский штаб "горняков" определился со стартовой одиннадцаткой игроков, которые начнут встречу в Дортмунде. Из-за травмы игру пропустит бразильский нападающий Эгиналду. Его место в центре нападения занял Педриньо, а Зубков закроет позицию вингера.

На скамейке запасных остался Тарас Степаненко, который вскоре покинет донетчан.

Состав Шахтера: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Марлон, Судаков – Кевин, Зубков, Педриньо

Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Марлон, Судаков – Кевин, Зубков, Педриньо Запасные игроки: Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Грамм, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Бондаренко, Невертон, Траоре

Состав Шахтера на матч с Боруссией / фото ФК Шахтер

Напомним, что перед последним туром Шахтер имеет в своем активе 7 очков и занимает 27-ю строчку. Боруссия уже гарантировала место в плей-офф. "Черно-желтые" идут на 14-м месте и претендуют на прямую путевку в 1/8 финала.