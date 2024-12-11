Боруссія Дортмунд – Барселона 2:3

Голи: Гірассі, 60 (П), 78 – Рафінья, 52, Торрес, 75, 85

Барселона попри хороший старт сезону в останніх матчах показувала бліду гру та зазнавала невдач. Матч проти "джмелів" у Лізі чемпіонів, це шанс для каталонців реабілітуватись перед власними вболівальниками, повідомляє 24 канал.

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Безгольовий перший тайм

У першому таймі команди контролювали м'яч та намагались знайти можливість, щоб уразити ворота суперника. На старті гри свої моменти змарнували Роберт Левандовські та Рафінья.

Боруссія також мала шанси відкрити рахунок, але не змогла ними скористатись. У підсумку команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Команди залишили голи на другий тайм

На 50-й хвилині матчу Боруссія відкрила рахунок завдяки зусиллям Серу Гірассі. Однак гол було скасовано, адже нападник "джмелів" потрапив у положення поза грою.

За дві хвилини Барселона відповіла контратакою після перехоплення м'яча на своїй половині поля. Рафінья отримав м'яч та вийшов на побачення з голкіпером Грегором Кобелем та відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Гол Рафіньї:

На 58-й хвилині матчу захисник Барселони Пау Кубарсі порушив правила у своєму штрафному майданчику, що призвело до пенальті. Серу Гірассі впевнено переграв Іньякі Пенью та встановив паритет у грі – 1:1.

Гол Серу Гірассі:

Барселона знову повела у рахунку за 15 хвилин до кінця матчу. Феран Торрес, який замінив Роберта Левандовського, вдало зіграв на добиванні, Кобель не мав шансів врятувати Боруссію – 1:2.

"Джмелі" змогли швидко зрівняти рахунок у грі. На 78-й хвилині матчу Серу Гірассі відзначився дублем у ворота Барселони після помилки голкіпера "блаугранас" Іньякі Пеньї на виході – 2:2.

Менше, ніж за 10 хвилин після пропущеного м'яча Барселона провела стрімку контратаку. Феран Торрес після передачі Ламіна Ямаля вийшов віч-на-віч з голкіпером Боруссії та вивів "синьо-гранатових" вперед – 2:3.

На останніх хвилинах матчу "джмелі" отримали мали нагоду відігратись, але каталонці змогли відбитись. У підсумку матч завершився перемогою Барселони з рахунком 2:3.