В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись перші матчі сьомого туру основного етапу. Головною сенсацією вівторка, 21 січня, стала поразка дортмундської Боруссії від Болоньї.

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Протримався пів року

Для "джмелів" це був четвертий поспіль програш у січні. Невдача в єврокубковій грі стала останньою краплею в чаші терпіння босів клубу, які вирішили звільнити головного тренера.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Боруссії, Нурі Шахін більше не є наставником дортмундців. До бою проти Болоньї команда програла Баєру, Гольштайну та Айнтрахту.

Вже за тиждень "джмелі" зіграють свій останній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Нагадаємо, що Шахін є легендою Боруссії, за яку пограв з 2005 по 2011 роки з перервою на сезон в оренді у Феєнорді.

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Разом із Боруссією він ставав чемпіоном Німеччини та виходив у фінал Ліги чемпіонів. Наставником команди він став влітку 2024 року замість Едіна Терзича.

У 27-ми матчах його клуб здобув 12 перемог, 4 нічиї та 11 поразок. На момент звільнення коуча Боруссія посідає 10 місце в Бундеслізі та 13-те – в Лізі чемпіонів.