Історія матчів Боруссії проти клубів з України: як Дортмунд вибивав Шахтар та феєрив з Карпатами

Боруссія має гарну статистику ігор проти наших команд. Клуб із Дортмунда встиг перетнутися в єврокубках із Шахтарем, Динамо та Карпатами.

У середу, 29 січня, донецький Шахтар відіграє свій останній матч основної стадії Ліги чемпіонів 2024-2025. Суперником "гірників" буде дортмундська Боруссія, повідомляє 24 Канал.

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Бездоганна статистика

Для донеччан це буде аж 27-ма гра проти команди з Німеччини. Боруссія ж також має непогану історію ігор проти українців, хоча і значно меншу.

Дортмунд чотири рази перетинався із українським клубом на євроарені, награвши 8 матчів. Статистика майже ідеальна для "джмелів" – 6 перемог, 2 нічиї та 0 поразок.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ 2001-2002 Ліга чемпіонів 3 кв. раунд Шахтар 3:1 2:0 2001-2002 Ліга чемпіонів група Динамо 1:0 2:2 2010-2011 Кубок УЄФА група Карпати 3:0 4:3 2012-2013 Ліга чемпіонів 1/8 фіналу Шахтар 3:0 2:2

Жодного разу Боруссія не вилітала від українців. Чотири з цих восьми ігор Боруссія провела саме проти Шахтаря. У сезоні 2001-2002 "джмелі" не залишили донеччанам шансів у кваліфікації – 1:3 та 0:2.

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Вдруге команди перетнулись вже на стадії плей-оф у кампанії 2012-2013. В 1/8 фіналу Шахтар дав бій підопічним Клоппа на своєму полі (2:2), але нічого не зміг протиставити на виїзді (0:3).

Відзначимо, що матч Боруссія – Шахтар відбудеться 29 січня в Дортмунді. Початок – о 22:00 за київським часом. За тур до фінішу Шахтар майже втратив усі шанси на плей-оф, посідаючи 27 місце. "Гірники" відстають на три бали від прохідної зони.