"Він був хорошою людиною": боєць UFC шокував заявою про Гітлера

Американський боєць ММА у напівлегкій вазі Брайс Мітчелл з повагою висловився про Адольфа Гітлера. Його заява викликала шалений резонанс і була засуджена вже низкою публічних людей.

Спортсмен вважає, що німецький диктатор був чудовим хлопцем. Також він звинуватив євреїв у ЛГБТ-пропаганді, повідомляє 24 Канал із посиланням на MMA Junkie.

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Скандальна заява

Американський боєць заявив, що Гітлер хотів тільки найкращого для своєї країни. При цьому жахливі злочини він пояснює бажанням диктатора врятувати Німеччину від збоченців, які, за словами Мітчелла, перетворювали всіх на геїв, розбещували дітей, а також змінювали орієнтацію жінок і чоловіків.

"Я вважаю, що Гітлер був хорошою людиною. Я спираюсь на власні дослідження, а не промивання мозку державною освітою. До того, як він став зловживати метамфетамін – я б сходив з ним на риболовлю. Він просто воював за свою країну та хотів позбутись євреїв, які усіх навколо робили геями.

Ви знаєте, які книжки спалював Гітлер? ЛГБТ-літературу! Він просто не хотів, щоб купка збоченців зруйнували його країну. Чи був він ідеальним? Ні, але він боровся за Німеччину та хотів чистоти нації", – заявив Мітчелл.

До слова. Ці слова викликали велике обурення світової спільноти. Зокрема, ексчемпіон UFC Ян Блахович у своїх соцмережах запросив американця в Польщу на екскурсію, щоб той на власні очі побачив жахіття, які вчинили німецькі нацисти, якими командував Адольф Гітлер.

Зазначимо, що свій останній поєдинок Брайс Мітчелл провів у грудні 2024 року, здолавши Крона Грейсі нокаутом на турнірі UFC 310. Всього він провів 19 поєдинків, у яких здобув 17 перемог.