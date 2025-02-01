Спортсмен считает, что немецкий диктатор был замечательным парнем. Также он обвинил евреев в ЛГБТ-пропаганде, сообщает 24 Канал со ссылкой на MMA Junkie.

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Скандальное заявление

Американский боец заявил, что Гитлер хотел только самого лучшего для своей страны. При этом ужасные преступления он объясняет желанием диктатора спасти Германию от извращенцев, которые, по словам Митчелла, превращали всех в геев, развращали детей, а также меняли ориентацию женщин и мужчин.

"Я считаю, что Гитлер был хорошим человеком. Я опираюсь на собственные исследования, а не промывание мозга государственным образованием. До того, как он стал злоупотреблять метамфетамином – я бы сходил с ним на рыбалку. Он просто воевал за свою страну и хотел избавиться от евреев, которые всех вокруг делали геями.

Вы знаете, какие книги сжигал Гитлер? ЛГБТ-литературу! Он просто не хотел, чтобы кучка извращенцев разрушили его страну. Был ли он идеальным? Нет, но он боролся за Германию и хотел чистоты нации", – заявил Митчелл.

К слову. Эти слова вызвали большое возмущение мирового сообщества. В частности, экс-чемпион UFC Ян Блахович в своих соцсетях пригласил американца в Польшу на экскурсию, чтобы тот воочию увидел ужасы, которые совершили немецкие нацисты, которыми командовал Адольф Гитлер.

Отметим, что свой последний поединок Брайс Митчелл провел в декабре 2024 года, одолев Крона Грейси нокаутом на турнире UFC 310. Всего он провел 19 поединков, в которых одержал 17 побед.