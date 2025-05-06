Захарова назвала головного бунтівника у збірній України, який підбурював бойкотувати ЧЄ-2025

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова прокоментувала скандал у збірній України. Вона назвала головного винуватця бунту.

Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова вважає головним винуватцем бойкоту ЧЄ-2025 Олега Верняєва. На її думку, досвідчений спортсмен став ініціатором скандальної заяви гімнастів збірної України, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Чому Захарова звинуватила Верняєва

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики вважає, що такими діями Верняєв підриває авторитет України. Тож Федерація прийме заходи до бунтівника.

"Я не вважаю, а я знаю. І спортсмена, який сьогодні один із винуватців підриву авторитету Української федерації гімнастики та іміджу України, який не пройшов систему відбору, поставили в команду. Зараз це питання буде переглядатися. Ми не будемо працювати в беззаконні та підстрибувати під Сартинським і Верняєвим, які сьогодні підривають імідж і авторитет федерації. Ми завжди працювали і працюватимемо за законом. Тому багатьох це не влаштовує", – повідомила Захарова.

Також Захарова розповіла, що перебуває на посаді віцепрезидентки лише півтора року. До неї вісім років був Геннадій Сартинський, який очолював також збірну України. Вона вважає, що за цей час у чоловічій гімнастиці "було все розвалено".

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