Українські брати-близнюки Володимир та Валерій Сидоренки прославилися на боксерському ринзі. На аматорському рівні вони виграли безліч трофеїв, а Володимир три роки володів поясом WBA серед професіоналів.

Обидва брати Володимир та Валерій Сидоренки народилися 23 вересня 1976 року в Енергодарі, де розпочали займатися боксом під керівництвом заслуженого тренера Володимира Манзулі. 24 Канал підготував матеріал про досягнення знаменитих братів та чим вони зараз займаються.

Які титули виграли брати Сидоренки?

У 1993 році брати Сидоренки потрапили до національної збірної з боксу. Та вже через рік їх призвали до армії, де вони продовжили спортивну кар'єру.

За роки служби брати взяли участь у чотирьох чемпіонатах світу серед військовослужбовців. На трьох з них вони здобували найвищі нагороди. Володимир і Валерій ставали чемпіонами світу в 1995 році в Італії, в 1997 році в США, в 1999 році в Німеччині.

Брати Сидоренки зі своїм тренером Володимиром Манзулею / фото з інстаграму боксера

На аматорському рівні Володимир став чемпіоном Європи у 1998 році. Наступна першість у 2000 році стала справжнім тріумфом близнюків. Головною сенсацією турніру у першій найлегшій вазі (до 48 кілограмів) став виступ Валерія Сидоренка. 23-річний українець у півфіналі здолав досвідченого угорця Пала Лакатоса. У вирішальному бою українець переміг чинного на той момент чемпіона Європи та майбутнього призера Олімпійських ігор Максима Казакова з Росії.

Володимир Сидоренко, який виступав у найлегшій вазі (до 51 кілограм), захистив титул чемпіона, у "золотому" фіналі перемігши румуна Богдана Добреску.

Згодом обидва брати взяли участь в Олімпійських іграх-2000 у Сіднеї, де Володимир здобув бронзову нагороду.

У ті часи братів Сидоренків часто порівнювали з братами Кличками. Журналісти писали, що вони "були менш розкрученими, але не менш талановитими". Близнюки наприкінці 1990-х та на початку 2000-х домінували у легких дивізіонах.

Брати Сидоренки разом з братами Кличками / фото з інстаграму Валерія Сидоренка

Як Володимир Сидоренко здобув титул WBA?

За роки незалежності України 14 українських боксерів ставали чемпіонами світу серед професіоналів. Одним з них був Володимир Сидоренко.

У 2001 році він став срібним призером чемпіонату світу серед аматорів. А наприкінці року підписав контракт з професійним клубом "UNIVERSUM-BOX-PROMOTION".

26 лютого 2005 року в бою проти мексиканця Хуліо Зарате Володимир виборов вакантний пояс WBA в легшій вазі. Титул чемпіона світу він утримував упродовж трьох років, успішно захистивши його шість разів.

Володимир Сидоренко з чемпіонським поясом WBA / фото з Getty Images

Втратив титул чемпіона 31 травня 2008 року в бою проти панамця Ансельмо Морено. У реванші знов зазнав поразки від Морено, не зумівши повернути звання чемпіона.

Загалом на професійному рівні Володимир провів 27 боїв, у яких здобув 22 перемоги (7 – нокаутом), а ще у трьох зазнав поразок. Два поєдинки за його участю завершилися внічию.

На відміну від свого брата, Валерій на профі-рингу так і не дебютував. Він завершив кар'єру після виступів в аматорах.

Спортивні досягнення Володимира Сидоренка

"Бронза" Олімпіади-2000 (Сідней)

Чемпіон Європи 1998, 2000

"Срібло" ЧС-2001 (Белфаст)

Триразовий чемпіон світу серед військових (1995, 1997, 1999)

Чемпіон світу WBA у легшій вазі (2005 – 2008)

Спортивні досягнення Валерія Сидоренка

Чемпіон Європи 2000

Триразовий чемпіон світу серед військових (1995, 1997, 1999)

Учасник Олімпіади-2000 (Сідней)

5-разовий чемпіон України

Брати Сидоренки зі здобутими трофеями / фото з інстаграму Валерія Сидоренка

Чим займалися брати після завершення кар'єри?

Володимир Сидоренко разом з Валерієм заснували Турнір на призи братів Сидоренків. Перші три роки розіграш проходив у рідному Енергодарі, а з 2008 року у Севастополі. Там же він відрив школу боксу братів Сидоренків.

Кілька років працював генеральним секретарем Київської міської федерації боксу, а згодом займав кілька посад на державних підприємствах України. Зокрема Володимир був директором ДП "Інформаційно-аналітичний центр" та "Спортивна аптека". У 2020 році балотувався в мери Енергодара.

У 2023 році президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив Володимира Сидоренка державної стипендії. Річ у тім, що прославлений боксер під час повномасштабної війни проживав в окупованому Севастополі. Він одружений зі Шпаковською Наталією Федорівною. У шлюбі вони мають двох дітей: сина Платона і доньку Софію. Усі вони є громадянами Росії.

За інформацією сайту "Чемпіон", з 19 січня 2024 року Володимир Сидоренко переїхав жити до Норвегії.

А от Валерій Сидоренко не став співпрацювати з росіянами. Після окупації Енергодару у 2022 році він виїхав до Польщі. Там він працює тренером з боксу та ділиться контентом зі своїми підписниками в інстаграмі.