Тріумф на чемпіонаті Європи та втеча з України: де зараз відомі близнюки-боксери Сидоренки
- Брати Сидоренки виграли численні титули в аматорському боксі, включаючи чемпіонати світу серед військових та Європи, а Володимир став чемпіоном світу WBA серед професіоналів.
- Після завершення кар'єри Володимир жив у Севастополі, а потім переїхав до Норвегії, тоді як Валерій працює тренером у Польщі після виїзду з окупованого Енергодару.
Українські брати-близнюки Володимир та Валерій Сидоренки прославилися на боксерському ринзі. На аматорському рівні вони виграли безліч трофеїв, а Володимир три роки володів поясом WBA серед професіоналів.
Обидва брати Володимир та Валерій Сидоренки народилися 23 вересня 1976 року в Енергодарі, де розпочали займатися боксом під керівництвом заслуженого тренера Володимира Манзулі. 24 Канал підготував матеріал про досягнення знаменитих братів та чим вони зараз займаються.
Читайте також Усик втратив лідерство: оновлено рейтинг найкращих боксерів світу
Які титули виграли брати Сидоренки?
У 1993 році брати Сидоренки потрапили до національної збірної з боксу. Та вже через рік їх призвали до армії, де вони продовжили спортивну кар'єру.
За роки служби брати взяли участь у чотирьох чемпіонатах світу серед військовослужбовців. На трьох з них вони здобували найвищі нагороди. Володимир і Валерій ставали чемпіонами світу в 1995 році в Італії, в 1997 році в США, в 1999 році в Німеччині.
Брати Сидоренки зі своїм тренером Володимиром Манзулею / фото з інстаграму боксера
На аматорському рівні Володимир став чемпіоном Європи у 1998 році. Наступна першість у 2000 році стала справжнім тріумфом близнюків. Головною сенсацією турніру у першій найлегшій вазі (до 48 кілограмів) став виступ Валерія Сидоренка. 23-річний українець у півфіналі здолав досвідченого угорця Пала Лакатоса. У вирішальному бою українець переміг чинного на той момент чемпіона Європи та майбутнього призера Олімпійських ігор Максима Казакова з Росії.
Володимир Сидоренко, який виступав у найлегшій вазі (до 51 кілограм), захистив титул чемпіона, у "золотому" фіналі перемігши румуна Богдана Добреску.
Згодом обидва брати взяли участь в Олімпійських іграх-2000 у Сіднеї, де Володимир здобув бронзову нагороду.
У ті часи братів Сидоренків часто порівнювали з братами Кличками. Журналісти писали, що вони "були менш розкрученими, але не менш талановитими". Близнюки наприкінці 1990-х та на початку 2000-х домінували у легких дивізіонах.
Брати Сидоренки разом з братами Кличками / фото з інстаграму Валерія Сидоренка
Як Володимир Сидоренко здобув титул WBA?
За роки незалежності України 14 українських боксерів ставали чемпіонами світу серед професіоналів. Одним з них був Володимир Сидоренко.
У 2001 році він став срібним призером чемпіонату світу серед аматорів. А наприкінці року підписав контракт з професійним клубом "UNIVERSUM-BOX-PROMOTION".
26 лютого 2005 року в бою проти мексиканця Хуліо Зарате Володимир виборов вакантний пояс WBA в легшій вазі. Титул чемпіона світу він утримував упродовж трьох років, успішно захистивши його шість разів.
Володимир Сидоренко з чемпіонським поясом WBA / фото з Getty Images
Втратив титул чемпіона 31 травня 2008 року в бою проти панамця Ансельмо Морено. У реванші знов зазнав поразки від Морено, не зумівши повернути звання чемпіона.
Загалом на професійному рівні Володимир провів 27 боїв, у яких здобув 22 перемоги (7 – нокаутом), а ще у трьох зазнав поразок. Два поєдинки за його участю завершилися внічию.
На відміну від свого брата, Валерій на профі-рингу так і не дебютував. Він завершив кар'єру після виступів в аматорах.
Спортивні досягнення Володимира Сидоренка
- "Бронза" Олімпіади-2000 (Сідней)
- Чемпіон Європи 1998, 2000
- "Срібло" ЧС-2001 (Белфаст)
- Триразовий чемпіон світу серед військових (1995, 1997, 1999)
- Чемпіон світу WBA у легшій вазі (2005 – 2008)
Спортивні досягнення Валерія Сидоренка
- Чемпіон Європи 2000
- Триразовий чемпіон світу серед військових (1995, 1997, 1999)
- Учасник Олімпіади-2000 (Сідней)
- 5-разовий чемпіон України
Брати Сидоренки зі здобутими трофеями / фото з інстаграму Валерія Сидоренка
Чим займалися брати після завершення кар'єри?
Володимир Сидоренко разом з Валерієм заснували Турнір на призи братів Сидоренків. Перші три роки розіграш проходив у рідному Енергодарі, а з 2008 року у Севастополі. Там же він відрив школу боксу братів Сидоренків.
Кілька років працював генеральним секретарем Київської міської федерації боксу, а згодом займав кілька посад на державних підприємствах України. Зокрема Володимир був директором ДП "Інформаційно-аналітичний центр" та "Спортивна аптека". У 2020 році балотувався в мери Енергодара.
У 2023 році президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив Володимира Сидоренка державної стипендії. Річ у тім, що прославлений боксер під час повномасштабної війни проживав в окупованому Севастополі. Він одружений зі Шпаковською Наталією Федорівною. У шлюбі вони мають двох дітей: сина Платона і доньку Софію. Усі вони є громадянами Росії.
За інформацією сайту "Чемпіон", з 19 січня 2024 року Володимир Сидоренко переїхав жити до Норвегії.
А от Валерій Сидоренко не став співпрацювати з росіянами. Після окупації Енергодару у 2022 році він виїхав до Польщі. Там він працює тренером з боксу та ділиться контентом зі своїми підписниками в інстаграмі.
Часті питання
Які спортивні досягнення мають брати Сидоренки?
Брати Сидоренки здобули численні титули: Володимир Сидоренко став чемпіоном Європи у 1998 та 2000 роках і здобув бронзу на Олімпіаді-2000, також він був чемпіоном світу WBA у легшій вазі з 2005 по 2008 рік. Валерій Сидоренко став чемпіоном Європи у 2000 році та п'ять разів був чемпіоном України.
Чим брати Сидоренки займаються після завершення спортивної кар'єри?
Після завершення кар'єри Володимир Сидоренко заснував Турнір на призи братів Сидоренків та відкрив школу боксу в Севастополі. Він також займав посади на державних підприємствах, а у 2020 році балотувався в мери Енергодара. Валерій Сидоренко працює тренером з боксу в Польщі та активно веде свій Instagram.
Чому Володимир Сидоренко був позбавлений державної стипендії?
Володимир Сидоренко був позбавлений державної стипендії президентом України Володимиром Зеленським через те, що під час повномасштабної війни він проживав в окупованому Севастополі та є громадянином Росії разом з сім'єю.