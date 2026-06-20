Рекорд ЧС: нападник Нідерландів став лише четвертим в історії, а Швеція знову пережила дежавю

На чемпіонаті світу-2026 триває другий тур, і одним із його матчів стала зустріч Нідерландів зі Швецією. Нідерландці впевнено розгромили суперника з рахунком 5:1, оформивши одразу два дублі.

Нападник збірної Нідерландів Браян Броббі увійшов в історію світового футболу завдяки своєму виступу в цій грі. Форварду знадобилося лише 16 хвилин і 12 секунд від стартового свистка, щоб двічі відзначитися у воротах суперника, повідомляє Opta Analyst.

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Що зробив Броббі у матчів проти Швеції?

Цей результат став четвертим найшвидшим дублем з початку гри за всю історію чемпіонатів світу. Броббі продемонстрував неймовірну ефективність, забезпечивши своїй команді потужний старт у надважливому поєдинку.

Топ-4 найшвидших дублів в історії чемпіонатів світу:

Лукас Подольскі (Німеччина) – 11:35 (проти Швеції, 2006)

Роналдо (Бразилія) – 12:16 (проти Коста-Рики, 2002)

Гарі Лінекер (Англія) – 13:46 (проти Польщі, 1986)

Браян Броббі (Нідерланди) – 16:12 (проти Швеції, 2026)

Цікаво, що шведська збірна вже вдруге стає "жертвою" подібного, рівно 20 років тому схожим досягненням у грі проти скандинавів відзначився німець Лукас Подольскі.

Як Нідерланди зіграли зі Швецією?

Завдяки цій перемозі "помаранчеві" набрали 4 очки та очолили турнірну таблицю. Нідерланди з перших хвилин повністю захопили ініціативу і продемонстрували дуже ефективну гру в атаці.

Уже на 5-й хвилині Браян Броббі відкрив рахунок, а на 17-й він же оформив дубль. Після перерви Коді Гакпо забив третій м'яч на 47-й хвилині та вже за сім хвилин відзначився вдруге, довівши рахунок до розгромного. На 59-й хвилині Ентоні Еланга забив єдиний гол престижу для Швеції, а наприкінці зустрічі, на 89-й хвилині, Крісенсіо Саммервілл поставив фінальну крапку в матчі.

У заключному турі групового етапу, який відбудеться 26 червня, Нідерланди зіграють проти Тунісу, а Швеція проти Японії.