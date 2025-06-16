Їм приписують роман: Даша Квіткова інтригуюче прокоментувала невдачу гравця Динамо на Євро

Відома блогерка вирішила підтримати Володимира Бражка, якого називають її бойфрендом. Футболіст Динамо ледь не підвів збірну України на молодіжному Євро.

Збірна України U-21 продовжує виступи на молодіжному Євро-2025. Після поразки від Данії у першому турі "синьо-жовті" змогли перемогти Фінляндію, повідомляє 24 Канал.

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Квіткова та Бражко в інстаграмі

Попри це завершувати матч Україні доводилось у меншості. Капітан команди Володимир Бражко отримав дві жовті картки та достроково залишив поле. Після гри капітан Динамо визнав свою провину за цей інцидент.

Був не правий через першу жовту картку, моя відповідальність. Висновки зроблені, продовжуємо працювати далі. Пишаюся командою, яка боролася до кінця та виграла цей матч. Це зараз найважливіше. Зроблю все, щоб більше не підвести. Дякую за підтримку та віру. Вона дуже багато значить для мене,

– написав Бражко на своїй сторінці в інстаграм.

Гравця підтримали його підписники, але найбільша увага була прикута до коментаря Дар'ї Квіткової. Відома блогерка поставила три емодзі, що символізують обійми, серце та вогонь.



Квіткова підтримала Бражка після вилучення на Євро-2025 / скріншот з інстаграму

Сам Бражко відповів на цей коментар також "обіймами". Нагадаємо, що у ЗМІ вже довгий час шириться інформація про роман між Володимиром і Дар'єю.

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Втім сама пара поки публічно не підтверджувала свої стосунки. Раніше пару бачили разом на весіллі гравця Динамо, а перед виїздом молодіжки на Євро Квіткова проводжала Бражка до автобуса.

Нагадаємо, що збірна України U-21 вийшла на друге місце у своїй групі на Євро-2025. Для проходу в плей-оф команді Унаї Мельгоси достатньо бути не програти Нідерландам в останньому турі. Матч розпочнеться 18 червня о 19:00 за київським часом.