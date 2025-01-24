Легенда збірної Бразилії та Серії А завершив кар'єру – зворушливе відео

Півзахисник Філіпе Мело зіграв чимало поєдинків під час довготривалої кар'єри. Бразилець виграв також виграв пристойну кількість трофеїв, але час взяв гору над футболістом.

Сьогодні, 24 січня, колишня зірка Ювентуса та Інтера оголосив про завершення кар'єри. Гравець прийняв рішення повісити бутси на цвях у 41 рік, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм хавбека.

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Мело попрощався з футболом

Феліпе Мело на своїй сторінці в інстаграмі опублікував зворушливе відео, де пригадав усі найкращі моменти у свої яскравій кар'єрі. Бразильський півзахисник подякував усім, хто допомагав на його шляху.

Я хотів подякувати всім клубам, за які я мав задоволення грати, вболівальникам, які були паливом для моєї подорожі, моїм партнерам по команді, всім людям, які зробили цю подорож можливою, і моїй родині, яка завжди вірила в мене. Але, перш за все, я дякую Богу, який дав мені дар, мужність і можливість усе це пережити,

– написав Мело.

Нагадаємо, що окрім Ювентуса та Інтера, Феліпе Мело грав у Фіорентині, Галатасараї та Палмейрасі, де виграв чимало трофеїв, в тому числі три Кубки Лібертадорес. Останнім клубом у кар'єрі бразильця був Флуміненсе.

За збірну Бразилії Мело зіграв у 22 матчах, де відзначився 2 забитими м'ячами. У 2009 році Феліпе разом з "селесао" здобув Кубок конфедерацій