Миколенко оформив першу результативну дію в сезоні АПЛ та допоміг Евертону уникнути поразки

Український гравець відіграв важливу роль у нічийній зустрічі Евертона проти Брентфорда. Миколенку вдалось віддати асист та засмутити команду Ярмолюка.

Брентфорд – Евертон 1:1

Голи: Вісса, 45+4 – О'Браєн, 77.

В чемпіонаті Англії цього тижня проходять матчі 27 туру АПЛ сезону 2024-2025. На середу, 26 лютого, була винесена зустріч між двома командами, за які виступають українці. Брентфорд приймав Евертон, повідомляє 24 Канал.

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Перший асист в сезоні

Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко вийшли на зустріч з перших хвилин. Перший тайм залишився за Брентфордом, перед перервою лондонців вперед вивів Вісса.

А ось у другому таймі Евертон притис суперника та зміг відновити паритет на 77 хвилині. Важливу участь в цьому м'ячі взяв Віталій Миколенко, який відзначився асистом.

Відео асисту Миколенка:

Українець точно дав на голову О'Браєна, який влучно пробив у кут воріт господарів. Зрештою цей гол дозволив Евертону вирвати нічию у зустрічі. Обидва наші співвітчизники пробули на полі весь матч, а Ярмолюк ще встиг заробити жовту картку.

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За підсумками туру Евертон опустився на 15 місце та ще може пропустити вперед Вест Хем. Втім відстань від зони вильоту зберігається солідна – аж 15 балів. Брентфорд же залишився на 11-ій позиції.

Відеоогляд матчу Брентфорд – Евертон