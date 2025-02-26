Манчестер Юнайтед – Іпсвіч 3:2

Голи: Морсі, 22 (автогол), Де Лігт, 26, Магуайр, 47 – Філоджен-Бідас, 4, 45+2

В чемпіонаті Англії 2024-2025 цими днями проходять матчі 27 туру АПЛ. В рамках нього кризовий Манчестер Юнайтед приймав аутсайдера псвіч, повідомляє 24 Канал.

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Черговий провал Онана

В останніх трьох матчах підопічні Аморіма набрали всього один бал, через що впали аж на 15 місце. Хоч зона вильоту і далеко залишається, але такі результати є справді ганебними для "червоних дияволів".

А тут ще і гру з Іпсвічем Юнайтед почали з дикого фейлу від Андре Онана. На четвертій хвилині камерунець не порозумівся із Патріком Доргу, який віддав неточний пас на воротаря. Філоджен-Бідас добивав снаряд у порожні ворота.

Відео помилки від Онана:

Втім на руку господарям зіграв низький рівень суперника. Спочатку гравець Іпсвіча Морсі зрізав м'яч у свої ворота, а за кілька хвилин Де Лігт після кутового вивів Юнайтед вперед.

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Камбек МанЮнайтед

Проте Манчестер все одно придумав собі проблем перед перервою. Доргу остаточно закріпився у статусі антигероя матчу, заробивши пряму червону картку. А під завісу першого тайму Філоджен-Бідас оформив дубль після чергової невпевненої гри від Онана.

Втім фортуна все ж вирішила пожаліти фанів "червоних дияволів". Після перерви Магуайр вдало замкнув навіс Фернандеша з кутового та приніс своїй команді перемогу. Ці три очки дозволили Манчестер Юнайтед ще більше відірватися від зони вильоту та піднятися на 14 місце.