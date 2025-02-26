Манчестер Юнайтед– Ипсвич 3:2

Голы: Морси, 22 (автогол), Де Лигт, 26, Магуайр, 47 – Филоджен-Бидас, 4, 45+2

В чемпионате Англии 2024-2025 на днях проходят матчи 27 тура АПЛ. В рамках него кризисный Манчестер Юнайтед принимал аутсайдера псвич, сообщает 24 Канал.

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Очередной провал Онана

В последних трех матчах подопечные Аморима набрали всего один балл, из-за чего упали на 15 место. Хотя зона вылета и далеко остается, но такие результаты действительно постыдны для "красных дьяволов".

А тут еще и игру с Ипсвичем Юнайтед начали с дикого фейла от Андре Онана. На четвертой минуте камерунец не нашел общий язык с Патриком Доргу., отдавший неточный пас на вратаря. Филоджен-Бидас добивал снаряд в пустые ворота.

Видео ошибки от Онана:

Впрочем, на руку хозяевам сыграл низкий уровень соперника. Сначала игрок Ипсвича Морси срезал мяч в свои ворота, а через несколько минут Де Лигт после углового вывел Юнайтед вперед.

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Камбек МанЮнайтед

Однако Манчестер все равно придумал себе проблемы перед перерывом. Доргу окончательно закрепился в статусе антигероя матча, заработав прямую красную карту. А под занавес первого тайма Филоджен-Бидас оформил дубль после очередной неуверенной игры от Онана.

Впрочем, фортуна все же решила пожалеть фанатов "красных дьяволов". После перерыва Магуайр удачно запер навес Фернандеша с углового и принес своей команде победу. Эти три очка позволили Манчестер Юнайтед еще больше оторваться от зоны вылета и подняться на 14-е место.