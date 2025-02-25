Защитник сборной Украины Илья Забарный отметился негативным моментом в матче 26 тура АПЛ. В матче против Вулверхэмптона футболист пошел в подкат прямой ногой.

По теме Первое удаление Забарного: Борнмут неожиданно уступил аутсайдеру АПЛ

Забарному придется отдохнуть

Судья после просмотра VAR выписал для Ильи прямую красную карточку. Борнмут же не был согласен с решением судьи и подал в футбольную ассоциацию Англии апелляцию.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportsrooter, протест "вишен" был отклонен. Это означает, что Забарному придется отсидеть трехматчевый бан.

Центрбек пропустит матчи против Брайтона и Тоттенхэма в АПЛ, а также Вулверхэмптона в Кубке Англии. Вернуться на поле Забарный сможет перед перерывом на международные матчи 15 марта. Тогда его команда сразится дома против Брентфорда.

Читайте также Новые европейские гранды начали следить за лидером сборной Украины

Команда Андони Ираолы ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Борнмут занимает шестое место в АПЛ, отставая от топ-четверки всего на одно очко. Сам Забарный при этом является ключевым игроком "вишен", за которых полностью отыграл все 26 матчей чемпионата.