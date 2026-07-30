Визнали банкрутом: колишній клуб Гвардіоли припинив існування

Італійська Брешія офіційно стала банкрутом після 114 років історії. Суд розпочав процедуру ліквідації клубу, який свого часу виступав у Серії А.

Італія втратила ще один історичний клуб, який залишив помітний слід у європейському футболі. Фінансові проблеми виявилися настільки серйозними, що врятувати команду вже не вдалося, пише Sky Sport Italia.

Брешію офіційно ліквідують

Суд міста Брешія офіційно розпочав процедуру ліквідації однойменного футбольного клубу. Таким чином завершується історія команди, яка проіснувала 114 років.

Причиною банкрутства стали величезні фінансові проблеми. Загальна сума боргів клубу сягнула близько 20 мільйонів євро, через що Брешія втратила професійний статус.

Ситуація почала стрімко погіршуватися після сезону-2024/2025, коли команда вилетіла із Серії B. Згодом клуб не отримав атестат для участі в Серії C, а через борги був виключений зі складу професійних клубів Італії.

Востаннє Брешія виступала в Серії А у сезоні-2019/2020, після чого так і не змогла повернутися до елітного дивізіону.

За клуб виступали легенди світового футболу

Попри сумний фінал, Брешія назавжди залишиться важливою частиною історії італійського футболу. Найяскравіший період клуб переживав на початку 2000-х років, коли за нього виступали одразу кілька світових зірок.

Саме у футболці Брешії грали легендарний Роберто Баджо, майбутній чемпіон світу Андреа Пірло, нинішній відомий тренер Хосеп Гвардіола та один із найкращих бомбардирів Італії Лука Тоні.

Для багатьох уболівальників саме той склад став символом клубу, який, попри відносно скромні можливості, регулярно привертав увагу всієї футбольної Європи.